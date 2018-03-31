İsrail İHA’sı Lübnan’da düştü

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir drone'un Lübnan'da düştüğü ifade edildi.

Sputnik’in aktardığı, Beyrut merkezli Al-Manar televizyonunun aktardığı haberde “Al-Manar muhabiri, İsrail’e ait casus drone’un Lübnan’ın güneyindeki Baraşit ve Beyt-Yanun yerleşimleri arasında düştüğünü bildiriyor” denildi. Üzerinde İbranice yazıların olduğu İHA’nın fotoğrafları, bazı yerel medya organlarında yayımlandı. İSRAİL DOĞRULADI: TEKNİK ARIZA YÜZÜNDEN DÜŞTÜ İsrail ordusu, insansız hava araçlarının Lübnan’ın güneyinde düştüğünü doğruladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece insansız hava aracımız teknik arıza yüzünden Lübnan’ın güneyindeki açık alana düştü” denildi. Drone’un tipi ve görevi açıklanmazken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. İsrail ordusu, “Değerli bilginin düşman eline geçme tehdidi yok” diye ekledi.