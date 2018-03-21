İsrail o saldırıyı 11 yıl sonra itiraf etti! Ardından ise tehdit geldi…

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, 2007 yılında Suriye'nin Deyrizor bölgesinde bir hava harekatı gerçekleştirerek henüz inşaat aşamasındaki El Kibar nükleer reaktörünü vurduklarını itiraf etti. Lieberman "bunun bölgedeki tüm ülkelere uyarı olması gerektiğini" söyledi.

İsrail’den 2007 yılında Suriye’de vurulan inşaat halindeki nükleer tesisle ilgili açıklama geldi. Savunma Bakanı Lieberman, saldırının arkasında İsrail’in olduğunu ilk kez teyit etti.

Üzerindeki gizlilik kalkan konuyla ilgili yeni görüntü ve belgelerde de operasyon detaylı bir şekilde anlatılıyor. Belgeler arasında harekata ait görüntüler de yer alıyor.

6 Eylül 2007’de meydana gelen saldırıda henüz inşa aşamasında olan El Kibar nükleer tesisi hedef alınmış ve olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. İsrail ise saldırıyı üstlenmemişti.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, konuya ilişkin yaptığı adeta tehdit gibi açıklamada, “Ortadoğu’da herkes bu operasyondan kendine ait dersler çıkarmalı. Düşmanlarımızın motivasyonları yıllar içinde büyümüş olsa da İsrail ordusu da en az aynı oranda güçlendi” ifadelerini kullandı.