İsrail ordusu Suriye’yi vurdu

İsrail ordusu, insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlaline karşılık Suriye'de 3 askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün Taberiyye Gölü üzerinde İsrail hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen İHA’ya karşılık olarak gece saatlerinde Suriye’de 3 askeri hedefin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ordunun, İsrail devletinin egemenliğine ve vatandaşlarına zarar vermeye yönelik ihlal girişimlerine karşı sert ve sıkı bir şekilde hareket etmeye devam edeceği dile getirildi.

Ordunun açıklamasında, Suriye’ye ait askeri hedeflerin nasıl vurulduğuna dair bilgi verilmedi. Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmesiyle eş zamanlı gerçekleşti. Netanyahu, Putin ile görüşmesinde, insansız hava aracının düşürülmesi konusuna değinerek, İsrail hava sahası veya topraklarına yönelik herhangi bir ihlal teşebbüsüne karşı sert ve sıkı bir şekilde karşılık vermeye devam edeceklerini söylemişti.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail hava sahasını yaklaşık 10 kilometre ihlal eden insansız hava aracının Taberiyye Gölü üzerinde patriot füzesiyle vurularak düşürüldüğü bildirilmişti.