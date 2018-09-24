İsrail S-300’leri yok etmeye çalışacak iddiası

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Rusya’nın, Suriye’ye S-300 hava savunma sisteminin sevki ve teslimi sırasında güvenlik önlemleri alması gerektiğini belirtti. Korotçenko, İsrail'in, Rusya'nın Suriye'deki hava savunma sistemlerini yok etmek için harekete geçeceğini iddia etti.

Sputnik’e konuşan Natsionalnaya Oborona dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, Suriye’ye S-300 sevkinin, Rus Il-20 ölümünden sorumlu İsrail’in eylemlerine tamamen doğru ve zamanında verilmiş bir tepki olduğunu kaydederek, “Şimdi önemli olan Tel-Aviv’e, bu sistemi Suriye’ye ulaştıracak uçak ve gemileri vurmasına izin vermemek. Zira öyle bir ihtimal var. Sanırım Rus askeri yönetim, bu senaryoyu önlemek için tedbirler alacak ve İsrail’in S-300’ü yok etmeye yönelik tüm çabalar en katı ve kararlı şekilde bastırılacak” dedi.

Rusya’nın Suriye’nin Hmeymim hava üssündeki S-400 ve S-300V4 uzun menzilli füze sistemlerinin, bu sevke yönelik olası tehditleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını söyleyen Korotçenko, “S-300’ü idare edecek Suriyeli uzmanların, gereken eğitime sahip olması son derece önemli. Rus askeri uzmanlar da bu konuda Suriyelilere gereken yardımı sağlayabilecek” diye ekledi.