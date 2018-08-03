İsrail ve Hamas’tan barış sinyali… Yıllar sonra geri döndü

Filistin İslami direniş hareketi Hamas'ın sürgünde bulunan iki numaralı ismi Salih el-Aruri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne döndü. İsrail ve Filistin medyası, Aruri'nin Gazze'ye dönüşünün "Hamas ve İsrail arasında uzun vadeli bir anlaşma için üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen görüşmelerle alakalı olduğunu" yazdı.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, aralarında Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Bedran, İzzet er-Rişk ve Musa Ebu

Merzuk’un da olduğu Aruri başkanlığındaki Hamas heyetinin sınırın Gazze tarafına geçtiği belirtildi.

Aruri ve beraberindeki heyet, Hamas lideri İsmail Heniyye ve Siyasi Büro üyeleri tarafından karşılandı. Hamas Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 2010 yılından bu yana yurt dışında sürgünde bulunuyordu.

‘Görüşmeler umut verici’

Aruri’nin Gazze’ye dönüşü, İsrail ve Filistin medyasında, “Hamas ve İsrail arasında uzun vadeli bir anlaşma için üçüncü taraflar aracılığıyla

yürütülen görüşmelerle alakalı olduğu” yönünde yorumlandı. İsrail’in Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin söz konusu görüşmelerden “umutlu” olduğunu yazdı.

Hamas-İsrail görüşmelerinin son dakikada akamete uğrama ihtimalinin her zaman bulunduğu vurgulanan haberde, bununla birlikte “hem Filistin hem de İsrail tarafının görüşmelerin iyi gittiği yönünde sinyaller verdiği” öne sürüldü. Öte yandan, Yediot Ahronot gazetesi de Aruri’nin, “Gazze’ye girişine izin veren İsrail’in kendisini herhangi bir saldırıyla hedef almayacağı yönünde Mısır üzerinden güvence verdiğini” kaydetti.

Mısır’ın ara buluculuğunda yürütüldüğü iddia edilen Hamas-İsrail görüşmelerinde Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay

Mladenov’un önemli bir rol oynadığı bilgisine de yerel basında çıkan haberlerde yer verildi.



Hamas heyeti Mısır’da



Hamas’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, birkaç gündür Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Hamas’tan üst düzey bir heyet,

Mısır istihbaratıyla, Filistin ulusal birliği ve İsrail ile Gazze’deki direniş örgütleri arasında uzun vadeli bir ateşkes anlaşması sağlanması için yoğun

görüşmeler yürütüyor.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ilerleyen günlerde Kolombiya’ya yapmayı planladığı ziyareti “Gazze’deki gelişmeler nedeniyle iptal ettiğini” açıklaması İsrail basınında, Tel Aviv yönetimi ile Filistinli taraflar arasında yürütüldüğü öne sürülen görüşmelerin yoğunlaşacağı yönünde değerlendirildi.

Haaretz gazetesi, İsrail Güvenlik Kabinesinin Hamas ile muhtemel bir anlaşmayı görüşmek üzere pazar günü toplanmasının beklendiğini yazdı.



Salih el-Aruri kimdir?



İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınında bulunan Arura beldesinde 1966 yılında doğan Salih el-Aruri, El-Halil Üniversitesi İlahiyat

Bölümünden mezun oldu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Batı Şeria’daki ilk yapılanmasının kurulmasında yer alan Aruri, 1992 yılında İsrail

tarafından gözaltına alındı ve 15 yıl hapse mahkum edildi.

Aruri, 2007 yılında hapisten çıktıktan 3 ay sonra tekrar tutuklandı ve hakkında 3 yıl daha hapis kararı verildi. İsrail Yüksek Mahkemesi, daha sonra

Aruri’nin serbest bırakılıp Filistin dışına sürgün edilmesini kararlaştırdı. Lübnan’dan Gazze’ye dönen Aruri, sürgün hayatının bir kısmını da

Türkiye’de geçirdi.