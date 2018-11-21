İsrail: ‘Yüzyılın anlaşması zaman kaydı’

Jerusalem Post gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Yüzyılın Anlaşması planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şaked, barıştan yana olduğunu ancak Filistinliler ile İsrailliler arasındaki görüş ayrılıklarının iki taraf arasında köprü kurulamayacak kadar “büyük” olduğunu dile getirdi.

Başkan Trump’a Yüzyılın Anlaşması için zamanını boşa harcamaması tavsiyesinde bulunan Şaked, “Bana göre Yüzyılın Anlaşması zaman kaybı. Herkes gibi ben de barıştan yanayım ama yakın zamanda barış mümkün gözükmüyor, yine de ne önereceklerini bekleyip görmek lazım.” ifadelerini kullandı.

“YÜZYILIN ANLAŞMASI”

ABD Başkanı Trump, Filistin-İsrail çatışmasına kendince “çözüm bulmak” için uzun zamandır “Yüzyılın Anlaşması” adı verilen bir plan üzerinde çalışıyor.

Detayları henüz açıklanmasa da uluslararası basında Yüzyılın Anlaşması’nın Filistin meselesini çözmekten ziyade daha da derinleşmesine sebep olacağı yorumları yapılıyor.

Planın Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılması, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor. AA