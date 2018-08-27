İsrail’den Ağlama Duvarı için tartışmalı karar

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Mescid-i Aksa’nın güney batı duvarı olan Burak Duvarı’nda (Ağlama Duvarı) kadın ve erkek Yahudilerin birlikte ibadet ettiği alanı genişletme kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Kudüs Belediyesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla kadın ve erkek Yahudilerin

Burak Duvarı'ndaki ortak ibadet sahasını genişletme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, söz konusu genişletme planının özel bir yönetmelik çerçevesinde onaylandığı belirtilerek, belediyenin planı bu ay başında tartışmaya açtığı ve bir hafta önce planı onayladığına dikkat çekildi.

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Kadın ve erkek Yahudilerin ayrı ayrı ibadet ettiği Burak Duvarı'ndaki karma ibadet alanına ise dindar Yahudiler karşı çıkıyor. Öte yandan, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi de Ağlama Duvarı alanının İslami vakıf olduğu ve Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğunu vurgulayarak, söz

konusu alanın İsrail tarafından kontrol edilmesini reddediyor.

İsrail hükümeti birkaç yıl önce reformist Yahudiler için Burak Duvarı'nda, muhafazakâr Yahudilerin aksine kadın ve erkeklerin ortak ibadet

edecekleri bir alan açtı. (AA)