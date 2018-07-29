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İsrail’den bir garip hamle: Direnişin sembolü serbest, onu çizen içerde

İsrail'de kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı... Geçen yıl evine baskın yapıldığı sırada polise direnerek İsrail'e karşı direnişin sembolü olan 17 yaşındaki Ahed Tamimi, serbest bırakıldı. Fakat İsrailli makamlar Batı Şeria'daki duvara Tamimi'nin çizimini yapan sanatçıların gözaltına alındığını duyurarak, eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı.

Sozcu.com.tr
android-time 08:42 29 Temmuz 2018
Haberler Dünya
İsrail’den bir garip hamle: Direnişin sembolü serbest, onu çizen içerde
İsrail'de kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı... Geçen yıl evine baskın yapıldığı sırada polise direnerek İsrail'e karşı direnişin sembolü olan 17 yaşındaki Ahed Tamimi, serbest bırakıldı. Fakat İsrailli makamlar Batı Şeria'daki duvara Tamimi'nin çizimini yapan sanatçıların gözaltına alındığını duyurarak, eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı.

İsrail’de sıcak saatler yaşanıyor… Geçen yıl evine baskın yapıldığı sırada polise karşı duran ve polise tokat atan 17 yaşındaki Ahed Tamimi 8 ay sonunda serbest bırakıldı. Tamimi’nin polise karşı geldiği video sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Tamimi büyük sevinç gösterileriyle karşılandı.

Tamimi büyük sevinç gösterileriyle karşılandı.

Henüz 16 yaşındayken çekilen video kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kırmış fakat İsrail polisi Tamimi’yi kısa bir süre sonra gözaltına almıştı. Ahed Tamimi, İsrail askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017’de gözaltına alınmıştı.

İsrail Mahkemesi Mart ayında Tamimi’ye, “İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak” nedeniyle 8 ay hapis cezası vermişti. Tamimi 2015'te kardeşi Muhammed'i kıskaca alan İsrail askerlerinden kurtarınca ünlü olmuş, kahraman ilan edilmişti.

Tamimi'nin graffitisi sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı.

Tamimi’nin graffitisi sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı.

Aylardır gözaltında olan Tamimi’nin bugün serbest bırakıldığı açıklandı. Kısa sürede yerel bir kahraman halini alan Tamimi serbest bırakılırken, İsrail yönetiminden garip bir karar geldi.

İsrailli yetkililer önceki gün Batı Şeria’daki duvara Tamimi’nin büyük boyutlarda graffitisini yapan 2 İtalyan sanatçı ve onlara eşlik eden Filistinli bir kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer sanatçıların gözaltına alınmasıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.
“Filistinli cesur kız” olarak da bilinen Ahed, İstanbul’a da gelmiş ve “Hanzala Cesaret Ödülü”ne layık görülmüştü. Ahed, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir araya gelmişti..

Tamimi ile birlikte annesi de askeri hapishaneden serbest bırakıldı.

Tamimi ile birlikte annesi de askeri hapishaneden serbest bırakıldı.

Son güncelleme: android-time 13:2929.07.2018
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