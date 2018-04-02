İsrail’den Erdoğan skandal açıklamalar devam ediyor

Geçen hafta Cuma günü, Gazze-İsrail sınırında 16 Filistinlinin öldüğü ve en az 500 kişinin de yaralandığı İsrail saldırısının ardından Ankara-Tel Aviv hattında yaşanan gerilim devam ediyor. İsrail yönetimini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün yanıt veren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ardından bugün İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, "İstesek Ermeni Soykırımı'nı tanırız" dedi.

İsrail’in sivillerin üzerine ateş açmasının üzerinden 3 gün bile geçmedi fakat Tel Aviv yönetimi anlamsız çıkışlarda bulunmaya devam ediyor. Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, “Sizden ders almayacağız, Ankara’da 1 Nisan böyle geçiyormuş demek” ifadesinin ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Netanyahu’nun küstah açıklamalarına yanıt veren Erdoğan’a yönelik bugün Netanyahu’nun Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan küstah açıklamalarda bulundu.

Erdan, Erdoğan’a antisemitik diyen Erdan, “Erdoğan, Kudüs’te rol almak için Hamas’ı desteklemeye devam eden bir antisemitik. Mavi Marmara sonrasında Türkiye-İsrail arasında imzalanan yakınlaşma (raproşman) anlaşmasınndan dolayı pişmanlık duyuyorum” dedi.

İLGİLİ HABER Netanyahu'dan Erdoğan'a skandal sözler

İsrail ordusunun radyosuna konuşan Erdan, “İsrail, Osmanlı’nın yaptığı Ermeni soykırımını da tanıyabilirdi” ifadesini kullandı.