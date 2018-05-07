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İsrail’den Esad’a tehdit: Sonun olur

İsrail basınına konuşan İsrail Enerji Bakanı, İran'ın Suriye topraklarından ülkelerine saldırı düzenlemesi takdirde bunun Esad'ın sonu olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
android-time 11:20 7 Mayıs 2018
Haberler Dünya
İsrail’den Esad’a tehdit: Sonun olur
İsrail basınına konuşan İsrail Enerji Bakanı, İran'ın Suriye topraklarından ülkelerine saldırı düzenlemesi takdirde bunun Esad'ın sonu olacağını söyledi.

Ynet’e konuşan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Suriye lideri Beşar Esad’a yönelik tehditlerde bulundu. Bakan, Suriye topraklarının İran’ın askeri üssü gibi kullanılmasının ve buradan İsrail’e yönelik düzenlenecek olası saldırının Esad’ın sonu olacağını söyledi.

Steinitz;  “İsrail, Suriye’deki iç savaşa şu ana kadar müdahil olmadı. Eğer Suriye lideri Esad, İran’ın kendi topraklarında faaliyetlerine izin vermeye devam ederse, İsrail onu rejimini yok edecektir” ifadelerini kullandı. Bakan sözlerini “Böyle bir hareketin sonu olacağını bilmeli” diyerek bitirdi.

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Son güncelleme: android-time 11:4707.05.2018
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