Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsrail’den ilk 24 Haziran yorumu geldi: Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri iyileştirmek için bir fırsat

İsrail'in İletişimden Sorumlu Bakanı Eyüb Kara, ülkenin çok okunan medya platformlarından Arutz Sheva'ya konuştu. Kara, "Bu seçimler İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri yoluna koymak için bir fırsat" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 15:24 24 Haziran 2018
Haberler Dünya
İsrail’den ilk 24 Haziran yorumu geldi: Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri iyileştirmek için bir fırsat
İsrail'in İletişimden Sorumlu Bakanı Eyüb Kara, ülkenin çok okunan medya platformlarından Arutz Sheva'ya konuştu. Kara, "Bu seçimler İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri yoluna koymak için bir fırsat" yorumunu yaptı.

Likud Partisi’ne mensup olan ve aynı zamanda İsrail’in İletişimden Sorumlu Bakanı olarak görev yapan Eyüp Kara, ülkenin çok takip edilen medya kuruluşlarından Arutz Sheva’ya konuştu.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri değerlendiren Kara, “Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak ben bunun Türk halkının, İsrail’le yıllardır mevcut olan ilişkisine geri dönmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu seçimlerin önemi çok açık. Ülkeyi daha az iyi bir yer haline getirebilirler ya da işleri tekrar rayına oturtabilirler. Ben Türkiye’deki siyasi atmosferin ışığında Türk halkının Türkiye ile İsrail’in eskiden olduğu gibi yakın olmasını istediğini düşünüyorum ve umarım böyle olur” dedi.

Arutz Sheva’nın ısrarla bir isim telaffuz etmesini istediği bakan tercih ettiği bir isim vermekten çekindi.

İLGİLİ HABERİsrail basını: Erdoğan İsrail için en iyi ihtimalİsrail basını: Erdoğan İsrail için en iyi ihtimal
Son güncelleme: android-time 17:2024.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar