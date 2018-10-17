İsrail’den Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi

İsrail'den, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili ilk kez bir değerlendirme yapıldı.

Suudi Arabistan’ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine açıklamalarda bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili “Tel Aviv rejiminin, Türkiye’den çıkan haberlere değil Suudi Arabistan’ın açıklamalarına güvendiğini” söyledi. İsrail’in, Kaşıkçı olayını yakından takip ettiğini belirten yetkili, “Türkiye’den yayımlanan haberlerin kanıtlara dayanmadığını” ileri sürdü ve dolaylı olarak Tel Aviv’in, Riyad yönetiminin yanında yer aldığını kaydetti.

MOSSAD İDDİASI GÜNDEMDE

Ülkesinin, Suudi ve Türk yetkililerden oluşan ortak çalışma grubunun incelemelerinin sonuçlarının açıklanmasını beklediğini aktaran İsrailli yetkili, uluslararası basının Suudi Arabistanlı kaynaklar yerine sosyal medyadaki bazı hesaplara dayanarak haber yaptığını öne sürdü. İlaf gazetesi ise haberinde, Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kaybolmasıyla ilgili İsrail’den ilk kez bir yorumda bulunulduğuna vurgu yaparak, bu ülke basınının olaya çok yer vermediğine dikkati çekti. İsrail’in Maariv gazetesi güvenlik analisti Yossi Melman daha önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kaşıkçı olayına İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın da karışmış olabileceğini ima ederek, “Umarım ki dolaylı olarak bile MOSSAD’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında parmağı yoktur.” ifadesini kullanmıştı. Melman, MOSSAD’ın Kaşıkçı olayına karışması durumuna ise Paris’te kaybolan Faslı muhalif lider Mehdi Ben Berka’nın “kaybedilmesine” yardım etmesini örnek göstermişti.