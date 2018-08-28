İsrail’den korkutan hamle: Artık her yeri bulabiliriz

İsrail Savunma Bakanı Lieberman, "Orta Doğu'da her yeri vurabilecek" bir gelişmiş füze sistemi satın aldıklarını duyurdu.

Savunma teknolojilerine ve sistemlerine büyük ağırlık veren İsrail, korkutucu bir adım attı ve menzili üst seviyede olan bir füze sistemi satın aldı. Açıklamayı Türkiye karşıtlığıyla da bilinen Savunma Bakanı Avigdor Lieberman yaptı.

Lieberman, imzaların atıldığını ve anlaşmanın yüz milyonlarca şekel olduğunu vurgularken, “Bu sistemler Orta Doğu’daki her vurabilir. Amacımız İsrail ordusunu daha güçlü ve etkili yapmak” açıklamasını yaptı. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise füzenin inovatif bir teknolojiye sahip olduğu ve bu sebeple menzilinin bu kadar geniş olduğu ifade edildi.

Füze sisteminin menzilinin en az 300 kilometre olduğu tahmin ediliyor.