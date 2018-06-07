İsrail’den saçma iddia: İsrail maçının iptal edilmesinin arkasında Türkiye var

Arjantin'in Dünya Kupası öncesi İsrail'le yapmayı planladığı hazırlık maçını, İsrail'in Gazze'deki Filistinliler'e muamelesinden kaynaklanan siyasi baskı nedeniyle iptal edilmesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. İsrail'in devlet kanalı Kan'ın muhabiri, "Maçın organizatörleri iptal kararının arkasında Katar ve Türkiye'nin olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.

Tarih boyunca Filistinlilere zulmeden İsrail’in son dönemde orantısız güç kullanımını artırmasının ardından bugün İsrail basınında flaş bir gelişme yaşandı. İsrail’in şiddeti dolayısıyla Arjantin milli takımının Dünya Kupası hazırlık maçını oynamak için İsrail’e gelmemesinin arkasından tartışmalar dinmiyor.

İsrail’in devlet kanalı Kan’ın diplomasi ve teknoloji muhabiri Amichai Stein, maçın organizatörleriyle görüştü. Stein organizatörlerin kendisine, “Maçın iptal olma kararının arkasında Katar ve Türkiye var fakat gelecekte Arjantin ile 2 maç oynamak için görüşmeler devam ediyor. Bu maçlardan biri Kudüs’te olabilir” ifadesini kullandı.