İsrail’den skandal karar: Seçim sonrasını bekleyeceğiz

İsrail parlamentosu Knesset'te bugün oylanması planlanan, "Sözde Ermeni soykırımının tanınması" tasarısının geçici olarak rafa kaldırıldığı açıklandı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Knesset sözcüsü ile vekiller arasında anlaşıldığı ve 24 Haziran seçimlerinin sonrasında oylama yapılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardında gerilen Türkiye-İsrail ilişkisi, 26 Haziran’da daha da gerilecek gibi gözüküyor… Başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa Birliği’ne üye ülkenin tepki gösterdiği bu olay ve İsrail’in Filistinlilere orantısız müdahale etmesinin ardından İsrailli siyasetçiler, “sözde Ermeni soykırımı”nı resmi olarak tanımak istemişti.

İsrailli vekiller, sözde Ermeni soykırımını tanımak için Knesset’te oylama yapılmasını istemiş ve bu talebe olumlu yanıt verilmişti. Bugün Knesset’te oylanması planlanan tasarının geçici olarak rafa kaldırıldığı açıklandı. İsrail basını, Knesset Sözcüsü Yuli Edelstein ile Meretz Partisi’nin vekili Tamar Zandberg’in anlaştığını ve 26 Haziran’da oylamanın yapılacağını yazdı.

İsrail basını, Knesset’ten sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir gelişmenin Türkiye iç siyasetini etkileyebileceğini ve seçimler öncesinde ilişkileri gerebileceğini yazdı.