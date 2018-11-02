İsrail’den son dakika açıklaması… Netanyahu, 1 ay sonra Kaşıkçı hakkında konuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kaşıkçı cinayetinden bir ay sonra açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İstanbul'da yaşanan olayın korkunç olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bu sorun doğru şekilde çözülmeli" dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından hiçbir açıklama yapmayan İsrail yönetimi bugün peş peşe açıklamalarla gelişmeyi yorumladı… Enerji Bakanı’nın açıklamasından saatler sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bulgaristan’da konuştu. Bulgaristan’da Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan liderleriyle bir araya gelen Netanyahu, cinayet hakkında, “Bu korkunç bir olay, uygun şekilde çözülmeli. Fakat bölgenin karşısındaki daha büyük sorun İran’dır” dedi. Detaylar geliyor…

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