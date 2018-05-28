İsrail’den Türkiye’ye karşı kulis… “F-35 satışı bizi endişelendiriyor”

Projenin ana aktörlerinden biri olmasına ve parasını vermesine rağmen Türkiye'nin elde edemediği F-35'lerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail'in çok okunan gazetelerinden Haaretz, İsrail'in ABD'yi, "F-35 teslimatı dolayısıyla endişeliyiz" diyerek uyardığını ve Türkiye'ye F-35'lerin kapasitesini yükseltecek yazılım ve teknolojinin verilmemesi için çağrıda bulunduğunu yazdı.

İsrail’in çok okunan gazetesi, Türkiye’nin F-35’leri ile ilgili ilginç detaylara sahip olan bir habere imza attı. Haaretz, İsrailli yetkililerin ABD’li yetkililerle görüştüğü ve bu görüşmede Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35’lerin olduğunu yazdı.

Gazete, İsrailli yetkililerin F-35 teslimatı hakkında endişeli olduğunu ve ABD ile görüşmelerde bulunduğunu yazdı. Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli savunma bakanlığı yetkilisi, “İsrail Ortadoğu’da F-35 sahibi tek ülke olmak istiyor. Aksi takdirde askeri silahın detayları ve özelliklerinin komşu ülkelere sızmasından endişe ediyoruz” ifadesini kullandı.

İsrailli ve ABD’li yetkililerin Amerika tarafından geliştirilen yazılımın Türkiye’ye verilip verilmemesi konusun da gündeme geldiği ifade edilirken bu yazılım, F-35’in kapasitesini yükseltmeye yaradığı belirtildi. Haaretz’e konuşan ABD’li kaynaklar, F-35 anlaşmasında bu konuların hala müzakerenin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Haaretz, resmi olarak Tel-Aviv yönetiminin böyle bir görüşmeyi yalanladığını yazarken İsrailli yetkililerin, “Bu anlaşmayı iptal etmek çok zor” dediğini okuyucularına aktardı. İsrail Hava Kuvvetleri’nin önümüzdeki ay ABD’den istenilen yazılımı alacağı belirtildi.

İLK TESLİMAT 21 HAZİRAN

F-35'lerin bazı parçaları Türkiye'de üretilirken, Türkiye ayrıca teknolojiye montaj destek veriyor. İlk teslimatın 21 Haziran'da yapılması beklenen F-35 projesinin web sitesinde yer alan bilgiye göre, bu projenin Türkiye'deki şirketlere toplam katkısı yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şu ana kadar proje ortaklarına sağladığı gelirin ise 5,5 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Projenin tedarikçileri arasında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi şirketler yer alıyor. ASELSAN'ın hisseleri, F-35 projesine dahil olmasının ardından yüzde 1400'ün üzerinde değer kazandı. Ancak Kasım ayından bu yana ABD'nin F-35 ile ilgili kısıtlamalar getirebileceği yönündeki haberlerin yarattığı kaygılardan bu yana yüzde 40'a yakın değer kaybetti.