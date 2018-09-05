İsrail’in 2019 planı belli oldu: Türkiye listede yok

İsrail'in çok satan gazetelerinden Haaretz, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 yılı için diplomatik planlarını ve hedeflerini okuyucularına duyurdu. Gazete, ele geçirdiği belgelere dayandırdığı haberinde Tel-Aviv yönetiminin 2019 yılında Türkiye ile ilişkileri geliştirmek gibi bir çaba içerisinde olmayacağını duyurdu.

Bir gerilip bir yumuşan İsrail-Türkiye ilişkisi gelecek yıl da pek düzelecek gibi görünmüyor… İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın 2019 yılı için hazırladığı plan ve programı içeren belgelere ulaşarak özel bir haber yaptı. Tel-Aviv yönetiminin planlarının ve diplomatik ilişkilerdeki önceliğinin yer aldığı raporda İsrail’in İran ile “daha iyi” bir anlaşma yapmak istediği ifade ediliyor. ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkması sonrasında eski anlaşmanın güncellenerek İsrail için daha faydalı bir hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

TÜRKİYE DİPLOMATİK AMAÇ DEĞİL

Gazze’de uzun süreli sakinliğe odaklanmak gerektiğini ve insani krizlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı bu raporda İsrail’in Mısır ve Ürdün ile yakın temasta olması gerektiği sık sık vurgulandı. Raporda pek çok kez Mısır ve Ürdün arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi gerektiği ifade edilirken Haaretz, Ankara’yı da ilgilendiren bir detayı okuyucularıyla paylaştı.

Haaretz, Türkiye’nin raporda “öncelik” olarak görülmediğini okuyucularına duyurdu. Gazete, “Mısır ve Ürdün’le ilişkileri kuvvetlendirmek bu raporda sık sık yer alıyor fakat Türkiye yine İsrail’in ana diplomatik amaçlarından biri olarak görülmüyor” yorumunu yaptı.