İsrail’in vurduğu 4 yaşındaki Ahmed 4 gün dayanabildi…

İsrail ordusunun Filistinlilere uyguladığı zulme bu kez 4 yaşında bir çocuk hedef oldu. Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri esnasında İsrail askerleri tarafından vurulan Ahmed Abu Abed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cuma günü Gazze’nin güneyindeki Hanyunus kentinin doğu sınırında barışçıl gösterilerde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 4 yaşındaki Ahmed Abu Abed’in hayatını kaybettiği duyurdu. Abed’in cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. Filistinliler, Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze – İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında eylemler düzenliyor. Gösterilerde 220 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 21 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.