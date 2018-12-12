İsrail’in vurduğu 4 yaşındaki Ahmed 4 gün dayanabildi…

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cuma günü Gazze’nin güneyindeki Hanyunus kentinin doğu sınırında barışçıl gösterilerde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 4 yaşındaki Ahmed Abu Abed’in hayatını kaybettiği duyurdu.
Abed’in cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Filistinliler, Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze – İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında eylemler düzenliyor. Gösterilerde 220 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 21 binden fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
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