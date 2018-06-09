İsrail’in yıkmak istediği okul için kampanya başlatıldı

İsrail'in Batı Şeria'da yıkmak istediği köyde bulunan bir okul için adeta seferberlik başlatıldı. Okulu ve köyü kurtarmak için başlatılan imza kampanyasında 150 binden fazla imza atıldı.

İsrail’in Batı Şeria’da uyguladığı yerleşim politikaları sonucunda, yıkılmak istenen bir köyde bulunan okul için seferberlik başlatıldı. change.org’da başlatılan kampanyada, okulda çevre yerleşimlerden de gelen yaklaşık 170 çocuğun öğrenim gördüğü ve köyün yıkılması halinde bu çocukların eğitim alamayacağına dikkat çekiliyor.

Kampanyaya şu ana kadar 150 binden fazla kişi imza atmış durumda. İmza kampanyasının muhatapları ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Filistin lideri Mahmud Abbas, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella ve AB Yüksel Temsilcisi Federica Mogherini…

Yıkılmak istenen Khan al Ahmar köyünde de yaklaşık 180 kişi yaşıyor.

Konuyla ilgili change.org’da başlatılan imza kampanyasına bu linkten ulaşabilirsiniz.