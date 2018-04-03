“İsrailli olmaktan utanıyorum” dedi başına gelmeyen kalmadı

İsrail'in geçen haftadan beri Gazze sınırında sivillere tanklarla ve binlerce askerle müdahale etmesinin yankıları devam ediyor. İsrail'in çok satan gazetelerden Haaretz, ülkenin ünlü radyocularından Kobi Meidan'ın, Cuma günü "Bugün İsrailli olmaktan utanıyorum" dediğini ve bu açıklamanın ardından programına son verildiğini ortaya çıkardı.

Her fırsatta Türkiye’ye karşı sert ve anlamsız açıklamalarda bulunan İsrail’in basın ve düşünce özgürlüğüne verdiği önem geçen hafta yaşanan olayların ardından gözler önüne serildi. İsrail’in geçen hafta Gazze sınırındaki göstericilere ateş açması sonucu 16 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve en az 500 kişinin yaralanmasının ardından ülkenin en popüler radyocularından Kobi Meidan ülke gündemine oturdu.

Gazzeleri vuran İsrail askerinin bu hamlesine sert çıkan Meidan, kişisel sosyal medya hesabından, “Bugün İsrailli olmaktan utanıyorum” mesajını paylaştı. Bu paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Meidan’ı desteklerken, İsrail Ordu Radyosu’nda görev alan Meidan’a bir şok geldi.

Ordu Radyosu’nun kumandanı Shimon Elkabetz, “Meidan ile görüştüm ve bundan sonra radyo kanalımız Meidan’ın programını yayınlamama kararı almıştır” açıklamasını yaptı. Meidan’ın programının kalıcı mı yoksa geçici olarak mı durdurulduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail’in çok satan gazetesi Haaretz’e konuşan Elkabetz, “Meidan, Gazze’de yaşananların bütün detaylarını bilmeden bu paylaşımı yaptığını söyledi. Ben kovulmasına karşıydım” dedi. Sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Avigdor Lieberman yaptığı açıklamada, “Ordu Radyosu’nda bu tür bir spiker olmasından dolayı utanıyorum. Eğer Meidan bu kadar utanıyorsa, biraz onuru varsa radyo kanalından istifa etmeli” ifadesini kullandı.

Ordu radyosu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, İsrail İşçi Partisi’nin Başkanı Avi Gabbay, Twitter üzerinden, “Ben İsrailli olmaktan dolayı çok gururluyum fakat ifade özgürlüğünün olmamasına çok sert bir şekilde karşıyım” diyerek