İstanbul Film Festivali’nde boykot krizi

Filistinli yapımcı ve oyuncular, İstanbul Film Festivali'nin sponsorları arasında İsrail'in olduğu gerekçesiyle, festivali boykot etme kararı aldı.

Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında 37’nci kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Festivali’ne Filistinli yapımcı ve oyuncuların aldığı karar damga vurdu.

Festivalin sponsorları arasında Art Israel aracılığıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğunu savunan Filistinliler, söz konusu sponsorluğun iptalini talep etti. Festivali düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) bu talebi yerine getirmediğini belirten yapımcı ve sanatçılar festivali boykot etme kararı aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada İsrail’in iki haftadır Filistinlilerin Gazze’de yaptığı yürüyüşe düzenlediği saldırılar ve 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.