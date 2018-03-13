‘İstanbul Sözleşmesi’ Hırvatistan’ı karıştırdı

Kadına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi, Hırvatistan'da tartışmalara yol açtı. Ülkedeki muhafazakâr parti, onaylanmasına karşı çıktığı sözleşmenin Hristiyan değerlerine aykırı olduğunu savunuyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Hırvatistan’da Katolik Kilisesi tarafından desteklenen muhafazakârlar, 11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye’nin ilk onay veren ülke olduğu İstanbul Sözleşmesi için Hırvat parlamentosunda yapılması planlanan oylama öncesi harekete geçti.

Hırvat muhafazakârlar, parlamentoda onaylanmasına karşı çıktıkları sözleşmenin kadınları koruma kisvesi altında “cinsiyet ideolojisi”ni teşvik ettiğini ve geleneksel aile değerlerini zayıflattığını öne sürüyor.

İktidar partisi HDZ’nin içindeki ılımlıları temsil eden Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic geçen hafta, İstanbul Sözleşmesi’ni onay için ay sonuna kadar parlamentoya sunacaklarını açıklamıştı. Ancak sözleşmeye HDZ içindeki bazı muhafazakârlar da karşı çıkıyor.

“Hristiyan demokrat değerlere aykırı”

Koalisyonun küçük ortağı konumundaki muhafazakâr Hrast (Meşe) Partisi’nden milletvekili Hrvoje Zekanovic parlamentodaki girişim üzerine yazdığı açık mektupta, “HDZ’nin İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanmasına destek vereceğini açıklaması, partinin Hristiyan demokrat değerlerine son derece ters” ifadesini kullandı.

Başbakan Plenkovic ise, İstanbul Sözleşmesi’nin özünün kadınları şiddete karşı korumak olduğunu vurgulayarak hükümetin herhangi bir yanlış yorumlamanın önüne geçeceği vaadinde bulundu.

Kadın hakları örgütleri de muhafazakârların ve Katolik Kilisesi destekli diğer grupların “ataerkil düzeni korumak için ‘cinsiyet ideolojisi’ diye bir kavram icat ettiğini” savundu.

Yaklaşık yüzde 90’ı Katolik olan Hırvatistan’da Kilise toplumda önemli bir rol oynuyor.

Kadına karşı şiddetin önlenmesinde hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge niteliği taşıyan İstanbul Sözleşmesi, 10 ülkenin onaylamasının ardından 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sözleşme şu ana kadar 17’si AB üyesi, toplam 28 ülke tarafından onaylandı. Hırvatistan 2013 yılında Avrupa Birliği’nin en yeni üyesi olmuştu.