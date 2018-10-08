İstanbul’da kaybolan Kaşıkçı’nın gizemi ABD’yi de karıştırdı

Geçen hafta İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na evlenmek için gerekli olan belgeleri almak için giden ve o zamandan beri kayıp olan Cemal Kaşıkçı'nın durumu gizemini koruyor... Hafta sonu New York Times'a konuşan bazı Türk yetkililer Kaşıkçı'nın özel bir tim tarafından öldürüldüğü iddia ederken, bu konuyla ilgili bir açıklama bekleyen ABD ikiye bölündü. Suudi Arabistan'ı merkez müttefiklerden biri olarak gören ABD Dışişleri Bakanı Pompeo sessizliğini korurken bazı siyasetçi ve senatörler Suudi Arabistan'ı suçlamaya başladı.

Washington Post başta olmak üzere çok sayıda gazete ve mecraya makaleler yazan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı hala bulunamadı… Geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giden Kaşıkçı’dan o günden beri haber alınamazken, hafta sonu New York Times ve uluslararası ajanslarda yer alan haberlerde, gazetecinin öldürülmüş olabileceği iddiası ortaya atıldı. İddiaları Türk yetkililer ortaya atarken Suudi Arabistan konuyu geçiştirmekle yetindi. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyu yakından takip ettiklerini açıklarken, ABD tarafından resmi olarak somut bir açıklama yapılmaması ülkeyi ikiye böldü.

CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRAT SENATÖRLER AYNI TONDA

ABD Başkanı Trump’ın göreve geldikten sonra ilk uluslararası ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Selman’ın reformlarını eleştiren Kaşıkçı’nın öldürülmüş olabileceği iddiası, ABD’de tartışma yarattı. Beyaz Saray ya da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun konuyla ilgili net bir açıklama yapmaması ABD’li siyasetçileri ikiye böldü. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, “Eğer bu korkunç iddialar doğrulanırsa ABD ve gelişmiş dünya buna çok sert yanıt vermeli. Ben senatoya bütün seçenekleri sunacağım” dedi.

Öte yandan Demokrat Senatör Chris Murphy de gelişmeye tepki gösterdi. Murphy, “Eğer iddialar (ABD’de yaşayan bir Suudi’nin başkonsoloslukta öldürülmesi) gerçekse bu Suudi Arabistan’la ilişkimizin açıkça kırılması anlamına geliyor” dedi.

Suudi Arabistan’ın Yemen’e düzenlediği saldırılara da göz yumulduğu ifade edilirken, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan’ı desteklediğini sık sık dile getiriyordu. Washington’da Kaşıkçı’nın çok sayıda ABD’li yetkiliyle arkadaş olduğu ifade edilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklayıcı bir yorum yapmaması tepki çekti. Özellike Trump ve Orta Doğu Danışmanı olarak görev verdiği Jared Kushner’in Selman’ı desteklediği aktarıldı.

Kaşıkçı’nın başkonsolosluğa gitmeden arkadaşları tarafından uyarıldığı da ortaya çıktı… New York Times gazetesinde yer alan haberde, Kaşıkçı’nın arkadaşlarından Azzam Tamimi’nin “Başksonsolosluğa gitme tepki çekebilirsin” şeklindeki yorumuna, “Başkonsoloslukta çalışanlar sıradan Suudiler ve sıradan Suudiler iyi insanlardır” dediği ifade edildi. New York Times’a konuşan ve ismini açıklamayan bir Türk yetkili, diplomatik hassasiyet dolayısıyla Ankara’nın soruşturmanın tamamlanmasını beklediğini söyledi.

“YETKİLİLER ÖZEL TİM ÖLDÜRDÜ DEMİŞTİ”

İki Türk yetkili, geçen hafta Salı günü vatandaşı olduğu Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binası içinde öldürüldüğünü söyledi.

Reuters’a bilgi veren iki yetkiliden biri, “Türk polisinin ilk değerlendirmesi Sayın Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın Ankara konsolosluğu içinde öldürüldüğü şeklinde. Cinayetin planlı olduğunu ve cesedin daha sonra konsolosluktan çıkarıldığını düşünüyoruz” dedi. Kaynaklar cinayetin nasıl işlendiğini konusunda bilgi vermedi.

Suudi Arabistan konsolosluğundan bir kaynak ise Kaşıkçı’nın konsolosluk sınırları içinde öldürüldüğü iddiasını yalanladı ve iddianın temelsiz olduğunu ifade etti. Suudi kaynak Kaşıkçı’nın kaybolması incelemesine katılmak için Cumartesi günü ülkesinden İstanbul’a bir heyetin geldiğini de ifade etti. Suudi Arabistan’da yayımlanan bir gazetenin eski yazı işleri müdürlüğü ve ülkenin eski istihbarat sorumlusu Prens Turki el-Faisal’ın danışmanlığını yapmış olan Kaşıkçı, bir yıldan uzun bir süre ABD’de yaşadı.