İstanbul’da Rusya’yı kızdıracak ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın 7'ncisi için Türkiye'ye geldi. Poroşenko İstanbul'da yaptığı ilk ziyaretle adeta Rusya'ya mesaj gönderdi.

Poroşenko, geçtiğimiz ay Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılma talebini kabul eden Fener Rum Patriği Bartholomeos’u ziyaret etti.

Söz konusu karar Rusya tarafından tepkiyle karşılanmış, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in sözcüsü Alexander Volkov, “İstanbul Patriği önce kendi, sonra da tüm Ortodoks alemi için felaket kararlar almıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını savunan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Patrikhane’nin kararını “Bu iyinin kötüye, aydınlığın karanlığa karşı bir zaferidir” diye yorumlamış, Ukrayna’nın 300 yıldan fazladır bu tarihsel anı beklediğini savunmuştu.

Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne dair aldığı kararının, önümüzdeki yıl mart ayında Ukrayna’da yapılacak başkanlık seçimlerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Halihazırdaki Devlet Başkanı Poroşenko’nun seçimlerde tekrar aday olması beklenirken, seçim vaatleri arasında kilisenin bağımsızlığı da bulunuyor.