İstanbul’daki zirvenin ardından Esad anayasa komisyonu konusunda anlaştı

Suriye lideri Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in başkanlığındaki Rus heyetiyle İstanbul’daki dörtlü zirvenin sonuçlarını ve Suriye anayasa komisyonunun kurulmasını ele aldığı bildirildi.

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, dün gerçekleşen görüşmede tarafların Suriye anayasa komisyonunu kurma yolundaki engellerin kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürme konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi.

İLGİLİ HABER İstanbul'da tarihi zirve sona erdi

Sputnik’te yer alan habere göre açıklamada, “Görüşme sırasında Lavrentyev, Esad'ı İstanbul'da gerçekleşen dörtlü zirvenin sonuçları ve Suriye'deki savaşın bitmesine katkıda bulunacak siyasi yoldaki ilerlemenin sağlanmasında karşılaşılan zorlukların aşılması amacıyla Moskova'nın tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte gösterdiği çabalar hakkında bilgilendirdi” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABER İstanbul Zirvesi'nin perde arkası! Esad'ın düşürülmesi için...

Esad'ın Rus tarafının ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin iç meselelerine dışarıdan müdahalelerin ‘etkisiz hale getirilmesi' konusunda önemli çabalar gösterdiğini kaydettiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Görüşme sırasında mevcut anayasanın tartışılması ile ilgili komisyonun oluşturulması ele alındı, Rusya ve Suriye'nin komisyonu kurma yolundaki engellerin kaldırılmasıyla ilgili ortak çalışmalarını sürdürme konusunda anlaşma sağlandı.”