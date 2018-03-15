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İşte bu da Afgan Donald Trump

Kabil'de yaşayan 1.5 yaşındaki Donald Trump, babasının ABD başkanına olan hayranlığı nedeniyle bu adı taşıyor.

Sozcu.com.tr
android-time 09:54 15 Mart 2018
Haberler Dünya
İşte bu da Afgan Donald Trump
Kabil'de yaşayan 1.5 yaşındaki Donald Trump, babasının ABD başkanına olan hayranlığı nedeniyle bu adı taşıyor.

Afganistan’ın Kabil kentinde yaşayan Sayed Assadullah, 1.5 yıl önce doğan oğluna ABD Başkanı Donald Trump’ın adını verdi.

Kırsal kesimde yaşayan fakir bir aileden gelen Assadullah, üniversite eğitimi aldığı sırada Trump’a olan hayranlığının başladığını belirtiyor.

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Trump’ın hayatını anlatan kitapları okuduğunu söyleyen Assadullah, “O başarılı bir politikacı ve iş adamı. Kendine has birçok özelliği var” diyor.

Assadullah oğluna Trump’ın adını vermesiyle ailesiyle arası da bozulmuş. “Babam sinirli bir adam. Bu kararımı beğenmemişti, biz de Kabil’e taşındık” diyor.

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Assadullah, Başkan Trump’ın isminin oğluna şans getireceğine inanıyor.

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