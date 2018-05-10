İşte Ronaldo’nun yeni mesleği… O sektöre de el attı!

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Facebook'tan yayınlanacak bir dizinin yapımcılığını üstlendi.

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre Ronaldo’nun yapımcılığını üstlendiği dizide, New York yakınlarındaki bir kasabada genç kızlardan oluşan bir futbol takımının maceralarına yer verilecek ve dizi etnik ve sınıfsal olarak farklı kökenlerden gelen kızların aile, arkadaşlık, aşk ve başarı hikayelerinden oluşacak.

Dizinin senaryosunun Memphis Beat’in yaratıcıları Liz Garcia ve Josh Harto tarafından kaleme alınacağı öğrenilirken, yürütücü yapımcılığın ise ABC’nin eski şefi Paul Lee’nin bağımsız film stüdyosu ‘wiip’ tarafından üstlenileceği belirtildi.

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ( Nis 24, 2018 at 1:43öö PDT )

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ronaldo, “Boş zamanlarımda en çok yapmak istediğim şeylerden biri iyi televizyon izlemektir” dedi ve “Bu dizinin yapımcısı olmak, özellikle de onu hayata geçirmek için çok çalışan insanların yetenekleri göz önüne alındığında inanılmaz bir deneyim olacak. Benim hayatım da dizide yer alan kızların yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor” ifadelerini kullandı.