İşte Samanyolu’nun üç boyutlu haritası!

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia adlı yapay uydusu Samanyolu Galaksisi'nin yeni bir 3 boyutlu haritasını üretti. Astronomide devrim yapacağı yorumu yapılan harita galaksideki 1.7 milyar yıldızın ayrıntılı bilgilerini içeriyor.

Gaia’nın Dünya’ya 1.5 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu konumdan derlediği 3 boyutlu haritasında 1.7 milyar yıldız hakkında önemli bilgiler yer alıyor.

Gaia’nın bilimsel operasyonlar yöneticisi Uwe Lammers, “Veri seti çok zengin ve biz bunun astronomide ve Samanyolu hakkındaki anlayışımızda devrim yaratacağına inanıyoruz. Katalog şu ana kadar üretilen en kesin katalog. Daha önce mümkün olmayan alanlarda çalışma imkanı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

2013’te uzaya fırlatılan Gaia, 1 yıl sonra dakikada 100.000 yıldızdan veri toplamaya başlamıştı. Bu, günlük 500 milyon ölçüm yaptığı anlamına geliyor. Gaia, Eylül 2016’da yaklaşık 1.5 milyar yıldız hakkındaki gözlemlerini içeren ilk haritasını yayımlamıştı.