İşte Trump’ın “kellesini aldığı” isimler

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ı görevden alarak yerine John Bolton'u getirdi. Böylece Trump yönetiminde bugüne kadar 20'den fazla kişi ya görevden alındı ya da istifa etti.

ABD’de 2016 başkanlık seçimlerinde demokrat rakibi Hillary Clinton’un önünde yarışı kazanarak yeni ABD Başkanı olan Donald Trump, göreve geldiği andan itibaren aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla tüm dünyanın gündeminden bir an olsun düşmüyor. Trump, son olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster’ı görevden alarak yerine, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde “silahlanma kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu” müsteşar olarak Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan John Bolton’u atadı. H.R. McMaster, Trump döneminde istifa eden ya da görevden alınan 21. isim oldu.

İşte Trump’ın başkanlığı döneminde kovulan ve istifa eden isimler;

JAMES COMEY

Eski FBI Direktörü James Comey, görevden alınmasıyla belki de en çok tartışma yaratan isim oldu. Comey, Trump tarafından görevden alındığı sırada, Rusya’nın ABD’deki 2016 seçimlerine hile karıştırdığı iddialarıyla ilgili bir soruşturma yürütüyordu. Comey, 2017’nin Mayıs ayında Trump tarafından görevden alındı. Trump, daha sonra NBC’ye verdiği bir röportajda “Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları, demokratlar tarafından uydurulan bir hikaye” ifadelerini kullanmıştı.

MICHAEL FLYNN

Trump’ın eski güvenlik danışmanlarından Michael Flynn, Rusya’nın ABD Büyükelçisiyle, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar hakkında görüştüğü iddiasıyla kendisine uygulanan baskılar nedeniyle 2017’nin Şubat ayında istifa etti.

Flynn’in Rus büyükelçi ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları hakkında çalışma arkadaşlarını yanlış bilgilendirdiği belirtilmişti. Yetkisi olmayan bireylerin ABD adına diplomatik girişimlerde bulunması yasa dışı olarak kabul ediliyor.

PREET BHARARA

Bir dönem, Reza Zarrab davası nedeniyle Türkiye’de de manşetlerden düşmeyen New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara, kendisine iletilen “istifa et” isteğini kabul etmeyince ABD Başkanı Trump tarafından görevinden alındı.

Bharara, daha sonra kovulma süreciyle ilgili olarak Amerikan ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu. Eski savcı, görevden alınmadan önceki hafta Başkan Trump’ın kendisine telefonla ulaşmaya çalıştığını, bunun “alışıldık bir durum olmadığını” söyledi. Bharara, Trump’ın telefonlarının “yürütme ile bağımsız yargı arasındaki olağan sınırı aştığını” hissettiğini ve ABD Başkanı’nın kendisini üçüncü arayışında da konuşmayı reddetmesinin ardından kovulduğunu söyledi.

REX TILLERSON

Başkan Trump döneminde görevden alınan en üst düzey isim Dışişleri Bakanı Rex Tillerson oldu. Kulislerde, Tillerson ve Donald Trump’ın Rusya ile ilişkiler konusunda ters düştüğü ve Trump’ın bu durumdan rahatsız olduğu konuşuluyordu.

Dışişleri Bakanı Tillerson son olarak İngiltere-Rusya arasında yaşanan “zehirlenen ajan” krizinde İngiltere’nin açıklamalarına destek vermiş, zehirleme olayının ardından “büyük ihtimalle” Rusya’nın olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise yapılan saldırı kınanmış ancak Rusya’nın adı geçirilmemişti.

Tillerson ve Trump’ın Kuzey Kore konusunda da fikir ayrılığı yaşadığı ABD basınında sıkça yer alıyordu.

Öte yandan Tillerson’un, Pentagon’daki bir görüşmede Trump için “moron” ifadesini kullandığı iddia edilmiş ancak hem Tillerson hem de Trump bu iddiayı yalanlamıştı.

ANDREW MCCABE

ABD’deki görevden alma ve istifa zincirine son eklenen isimlerden biri de FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe oldu. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın, McCabe’i emekliliğine iki gün kala kovduğu açıklandı. McCabe son dönemde ABD Başkanı Donald Trump tarafından “siyaseten yanlı” olmakla suçlanıyordu.

Sessions, FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucuna göre McCabe’in kurumdan ilişiğini kestiklerini duyurdu.

Soruşturma sonucunda McCabe’in basına izinsiz ifşaatlarda bulunduğunun saptandığı da açıklandı.

STEVE BANNON

ABD Başkanı Donald Trump'ın “aşırı sağcı” görüşleriyle bilinen başstratejisti Steve Bannon, 19 Ağustos 2017’de ani bir kararla görevden ayrıldı. Ancak ABD basınına göre Bannon Trump tarafından görevden alındı.

Bannon, daha sonra ABD’yi adeta kasıp kavuran ve Michael Wolff tarafından yazılan “Gazap ve Öfke, Trump’ın Beyaz Saray’ının İçinden” isimli kitapta yer alan Trump karşıtı ifadeleri nedeniyle ABD Başkanı’nın hedefine oturmuştu. Trump kitabın ardından eski başstratejisti için “Sloppy Steve” (Yarım Yamalak Steve) tabirini kullanmaya başlamıştı.

GARY COHN

Trump’ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn 6 Mart’ta “gümrük vergileri” tartışmalarını gerekçe göstererek istifa etti. Cohn’un istifası ABD’de büyük yankı uyandırdı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Cohn’un istifa mektubunda “ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu” dediği belirtildi.

Serbest ticaret politikalarının önemli bir destekçisi olan Cohn’un istifasından önce, bir süredir Trump’ın alüminyum ve çelik ithalatına ek gümrük vergisi getirme planından rahatsız olduğu konuşuluyordu.

HOPE HICKS

ABD basınının görevden ayrılmasına önemli yer ayırdığı bir isim de Trump’ın en uzun süre danışmanlığını yapan isimlerden olan eski manken Hope Hicks oldu. 29 yaşındaki eski mankenin görevden ayrılma nedeni olarak ‘Beyaz Saray’da başarmak istediklerinin hepsini gerçekleştirmesi’ olduğu belirtildi.

Ancak Hicks’in, Rusya’nın seçimlere müdahale iddiasının araştırıldığı soruşturmada ifade verdikten 1 gün sonra görevini bırakacağını açıklaması, bu istifanın soruşturmayla ilgili olabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

SALLY YATES



Adalet Bakan Vekili Sally Yates, Trump dünyadan da büyük tepki çeken 7 Müslüman ülkeye uyguladığı seyahat yasağına karşı çıktığı için göreve gelmesinden sadece 10 gün sonra 31 Ocak 2017 tarihinde kovuldu.

KATIE WALSH

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan Katie Walsh, sağlık sigortası yasa tasarısının geri çekilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’a bu konuda dışarıdan destek veren bir organizasyona katılmak üzere istifa ettiği açıkladı.

Katie Walsh’un istifasında, Mart ayında “Obamacare” olarak da bilinen sağlık reformu tasarısının iptal edilmesi için yapılan ilk girişimin başarısız olmasının da rol oynadığı ifade ediliyordu.

PAUL MANAFORT

Paul Manafort, ABD Başkanı Trump’ın, ekibi içinde görevden aldığı ilk üst düzey isim olma özelliğini taşıyor. Cumhuriyetçi Parti’nin en kıdemli siyasi danışmanlarından biri olan Manafort, henüz seçim çalışmaları sürerken görevden alındığı 19 Ağustos 2016 tarihinde üç aydır Trump’ın seçim kampanyasını yönetiyordu.

REINCE PRIEBUS

Seçim kampanyası boyunca Trump’ın en yakınındaki isimlerden biri olan ve seçimden sonra Beyaz Saray Genel Sekreterliği’ne atanan Priebus, bu görevi sadece altı ay yürütebildi.

Görevden alındığını ise Donald Trump Twitter mesajıyla duyurdu.

ANTHONY SCARAMUCCI

İletişim Direktörü Anthony Scaramucci de ABD Başkanı Trump tarafından çok kısa sürede görevinden alınan isimler arasında… Beyaz Saray İletişim Müdürlüğü görevine atanan Scaramucci, görevinde yalnızca 10 gün kalabildi.

Scaramucci, eski Genel Sekreter Reince Preibus’un basına bilgi sızdıran isimler arasında olabileceğini ima etmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da bu atamaya tepki olarak istifa etti.

SEAN SPICER

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, iddialara göre Anthony Scaramucci’nin iletişim direktörü olarak atanmasına tepki göstererek istifa etti. Spicer, listedeki diğer isimlerin aksine, ABD Başkanı Trump ile herhangi bir tartışma yaşamadan ve arasını bozmadan görevini bıraktı.

MIKE DUBKE

Beyaz Saray iletişim direktörlerinden Mike Dubke de görevinde yalnızca üç ay geçirdikten sonra 30 Mayıs 2017’de istifa etti.

Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen stratejistlerinden biri olan Dubke, “Beyaz Saray’ın basınla ilişkilerini düzeltmek için” görevine atanmıştı.

WALTER SHAUB

ABD Başkanı Donald Trump yönetimini “çıkar çatışması” iddiaları üzerinden eleştiren Hükümet Etik Ofisi Direktörü Walter Shaub, Beyaz Saray’a yazdığı bir mektupla istifa ettiğini açıklamıştı.

Shaub, Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway’i, “Amerikalılar, İvanka Trump’ın ürünlerini almalı” sözleri nedeniyle sert bir biçimde eleştirmişti.

SEBASTIAN GORKA

Başkan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Sebastian Gorka, 25 Ağustos 2017 tarihinde görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ancak bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamada kullanılan “Gorka istifa etmedi ancak Beyaz Saray’da çalışmadığını teyit edebilirim” şeklindeki ifadeler Gorka’nın kovulduğu yönünde yorumlandı.

TOM PRICE

Özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Tom Price, özür dileyerek istifa etti. Tom Price, göreve geldiğinde önceliği “Obamacare” adıyla bilinen sağlık reformunun yerine getirmekti ancak hazırlanan alternatif yasa tasarısı bir çok kez oylamadan geri dönmüştü.

Price’ın görevini bırakmasının ardından ABD basınında yer alan yorumlarda, istifanın gerekçesi olarak, Donald Trump’ın hazırlanan yeni sağlık yasa tasarısının oylamadan geçirilememesine duyduğu kızgınlık olduğu yorumları yapıldı

OMAROSA MANIGAULT

ABD Başkanı Donald Trump’ın baş danışmanlarından Omarosa Manigault iletişim direktörlüğü görevinden “yeni iş fırsatlarını araştırmak için” istifa etti.

Manigault daha sonra bir dönem ülkemizde de “Biri Bizi Gözetliyor” adıyla uyarlanan “Big Brother” yarışmasına katıldı.

DR. BRENDA FITZGERALD

Donald Trump tarafından atanan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Brenda Fitzgerald, tütün, ilaç, sağlık sigortası ve gıda şirketlerinden on binlerce dolarlık hisse satın aldığının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde Fitzgerald’ın, “tütün kullanımının insan sağlığına olumsuz etkilerini” araştıran CDC tütün laboratuvarını ağustosta ziyaret etmeden bir gün önce Japan Tobacco firmasından hisse satın aldığı da öne sürülmüştü.

ROB PORTER

Trump dönemindeki istifalar arasında en çok ses getirenlerden biri de, kıdemli danışman Rob Porter’ın, eski eşlerine şiddet uyguladığının ortaya çıkması nedeniyle görevinden ayrılması oldu. Porter, kendisine yöneltilen suçlamalar üzerine istifa etti. ABD kamuoyundan Trump yönetimine, Porter’ın geçmişini bilmelerine rağmen göz yumdukları iddiasıyla sert eleştiriler yapıldı.

Porter istifa ederken yaptığı açıklamada, eski eşlerine şiddet uygulamadığını ancak kendisine yöneltilen karalama kampanyasına alet olmak istemediği için görevi bıraktığını söyledi.