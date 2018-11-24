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İşte Trump’ın vururuz dedikleri… Namlunun ucundaki çocuklar

ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor. Sınıra asker sevkiyatı yapan ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine gerekirse 'Vur' emri verdiğini söylemişti. Bu sözlerin ardından uluslararası ajanslar, Trump'ın vurun dediği kişileri yakın plandan görüntüledi. O mülteciler arasında kadın ve çocukların çoğunlukta olması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
android-time 13:09
Haberler Dünya
İşte Trump’ın vururuz dedikleri… Namlunun ucundaki çocuklar
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor. Sınıra asker sevkiyatı yapan ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine gerekirse 'Vur' emri verdiğini söylemişti. Bu sözlerin ardından uluslararası ajanslar, Trump'ın vurun dediği kişileri yakın plandan görüntüledi. O mülteciler arasında kadın ve çocukların çoğunlukta olması dikkat çekti.

Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye geçme umuduyla yola çıkan göçmenler, Meksika’ya ulaştı. ABD-Meksika sınırındaki Tijuana şehrine her gün yüzlerce yeni göçmen daha geliyor.

Yardım kuruluşları stadyumları göçmenlere açarken, birçok noktada da çadırlar ve gıda yardımları yapılıyor.

Her gün yüzlerce yeni göçmen Tijuana'ya ulaşıyor.

Her gün yüzlerce yeni göçmen Tijuana’ya ulaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Meksikalı güvenlik güçlerini göçmenleri durdurmada başarısız olmakla suçlarken, sınıra binlerce askeri konuşlandırdı.

Gerilimi tırmandıran açıklamalardan geri durmayan Trump, Şükran Günü’nde de tehditkar sözler sarf etti.

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Florida’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, askerlere gerektiğinde ‘Vur emri’ verdiğini söylerken,  “Ben onayı verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar” dedi.

Kargaşa yaşanması halinde sınırın kapatılabileceğini ve Meksika ile ticaretin durdurulabileceğini de belirten Trump, “Eğer kontrolü kaybettiğimizi hisseder ya da insanlar zarar görmeye başlarsa, durumu kontrol altına alana kadar sınırı kapatabiliriz. Tüm sınırı kastediyorum” diye konuştu.

Anneler yapılan yardımlarla çocuklarını doyurmaya çalışıyor.

Anneler yapılan yardımlarla çocuklarını doyurmaya çalışıyor.

Trump’ın bu sözlerinin ardından uluslararası ajanslar, Tijuana’daki göçmenleri daha yakından görüntüledi. Trump’ın ölüm fermanı verdiği göçmenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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Fotoğraflarda, başlarındaki tehditten habersiz çocuklar, bazen çadırların içinde bazen etrafında birbirlerine sokularak uyumaya çalışırken dikkat çekiyor.

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Çocuklar her şeyden habersiz uyurken...

Çocuklar her şeyden habersiz uyurken…

Son güncelleme: android-time 13:1524.11.2018
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