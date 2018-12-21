İsveçli vekilden kadınlarla ilgili şok paylaşımlar!

İsveç’te kadınlara yönelik skandal paylaşımları ortaya çıkan ve bir süredir tartışmaların odağında olan milletvekili Jonas Millard görevinden istifa etti.

İsveç’te yabancı karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratlar Partisi (SD) milletvekili Jonas Millard bir süre önce sosyal medya tartışma platformu Flashback'te kadınları aşağılayan kimi paylaşımlarda bulunmuştu. Ülke genelinde geniş yankı bulan paylaşımlar sonrasında eleştirilerin hedefi olan Millard milletvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Bir süredir devam eden tartışmaları Dagens Nyheter gazetesi ortaya çıkarmış, Millard söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını, hesabının ele geçirildiğini iddia etmişti.

KADIN VEKİLLERE ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR

Flashback isimli sitede SinX adıyla 2011 yılından bu yana yazan Millard'ın paylaşımlarında kadınlar cinsel obje olarak nitelendiriliyor.

Pek çok küfür içeren paylaşımı bulunan Millard, bir paylaşımında kadınlara uyuşturucu madde içeren bir içki ile yaklaşılması gerektiğini, onların daha rahat olmasını sağlayacağını söylüyor.

Söz konusu hesapta taciz haberleri de, ‘ne kadar eğlenceli' gibi ifadelerle paylaşılıyor. Öte yandan Millard'ın partinin resmi mail adresinden de kimi kadın partililerine mailler gönderdiği, bu maillerde çıplak kadın fotoğrafları olduğu iddia ediliyor.