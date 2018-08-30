İsveç’te sembol haline gelmişti… İlk namus cinayetinde flaş gelişme

Kızı Fadime’yi 2002’de katlederek İsveç’in ilk namus cinayetini işleyen Rahmi Şahindal, cezasının 3’te 2’sini bitirdiği için serbest bırakıldı.

İsveç’in Uppsala şehrinde yaşayan Fadime Şahindal’ın babası, arkadaşlarının kışkırtmasıyla kızını 21 Ocak 2002'de öldürmüştü. İsveç Svea Temyiz Mahkemesi, evlat katili Rahmi Şahindal’a ömür boyu ceza vermişti.

Mahkeme tarafından 2015 yılında cezası 24 yıla indirilen Rahmi Şahindal, cezanın 3'te 2'sini çektiği için 28 Ağustos'ta serbest bırakıldı. Fadime 2002 yılında 26 yaşındayken bir sivil toplum kuruluşunda 6 ay çalışmak üzere Kenya’ya gitmesine bir hafta kala annesi ve kız kardeşleriyle gizlice vedalaştığı sırada babası tarafından öldürülmüştü.

Fadime Şahindal niçin öldürüldü?



Fadime Şahindal’ın ailesi henüz 7 yaşındayken Kahramanmaraş'tan İsveç’e göç etti. Şahindal 1996 yılına bir bilgisayar kursunda Patrik Lindesjö adında bir İsveçli genç ile tanışıp aşık oldu.

Baba Rahmi Şahindal ilişkiden haberdar olunca kızını evlatlıktan reddetti. Ancak Patrik Lindesjö 1998 senesinde bir trafik kazasında öldü. Rahmi Şahindal arkadaşları tarafından devamlı kışkırtılıyordu. Rahmi Şahindal, mahkemeye kızını öldürme sebebinin, kızının İsveçli birisiyle birlikte olması ve ailesi hakkında basına açıklamalarda bulunması olduğunu söylemişti.

İsveç’te ilk namus cinayeti sembolü haline gelen ve ölümünün 10'uncu yılında Uppsala şehrine anıtı dikilen Fadime Şahindal’ın cenazesine Türkiye’nin Veliaht Prenses Victoria, çeşitli bakanlar katılmıştı ve İsveç Büyükelçisi Selim Konuralp katılmıştı. (İHA)