İsveç’ten skandal adım… O aktivist için harekete geçtiler

İsveç'te, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için Göteborg-İstanbul uçağında eylem yapan Elin Ersson'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Göteborg Savcılığı Ersson hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sığınmacıyı sınır dışı etmesi eleştirilen İsveç'in, cesareti ve örnek davranışıyla tüm dünyanın takdirini kazanan aktiviste soruşturma açması da tartışma yarattı.