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İsveç’ten skandal adım… O aktivist için harekete geçtiler

İsveç'te, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için Göteborg-İstanbul uçağında eylem yapan Elin Ersson'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Göteborg Savcılığı Ersson hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sığınmacıyı sınır dışı etmesi eleştirilen İsveç'in, cesareti ve örnek davranışıyla tüm dünyanın takdirini kazanan aktiviste soruşturma açması da tartışma yarattı.

android-time 15:00 28 Temmuz 2018
Haberler Dünya
İsveç’ten skandal adım… O aktivist için harekete geçtiler
İsveç'te, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için Göteborg-İstanbul uçağında eylem yapan Elin Ersson'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Göteborg Savcılığı Ersson hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sığınmacıyı sınır dışı etmesi eleştirilen İsveç'in, cesareti ve örnek davranışıyla tüm dünyanın takdirini kazanan aktiviste soruşturma açması da tartışma yarattı.

Göteborg Savcılığı internet sayfasından, ”Havacılık yönetmenliğini ihlal şüphesiyle soruşturma” başlığı ile açıklama yayımlandı.

Açıklamada, pazartesi günü yaşanan olayda 52 yaşındaki bir Afgan’ın geçici olarak sınır dışı edilmesinin bir kadın yolcu tarafından durdurulduğu belirtilerek, söz konusu eylemin, havacılık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma safhasıyla ilgili ayrıntının, henüz erken olması ve gizlilik ilkesinden dolayı paylaşılmayacağı ifade edildi.

Dagens Nyheter gazetesine konu hakkında açıklama yapan Ersson, ”İnsan insandır. Benim görevim ölüme gönderilen insanların sınır dışı edilmesini önlemek” ifadelerini kullandı. Kendisine soruşturma açılması hakkında yorum yapmayacağını vurgulayan Ersson, bir avukatla iletişime geçtiğini söyledi.

Landvetter Havalimanı’nda pazartesi günü Göteborg- İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson’un protestosu nedeniyle 2 saat rötar yapmıştı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki sığınmacıya yapılanın “tamamen yasa dışı” olduğunu savunarak, sınır dışı kararının durdurulmasını istemişti.

Ersson’un videosu sosyal medyada hızla yayılmış ve büyük takdir toplamıştı.

 

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Son güncelleme: android-time 16:1828.07.2018
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