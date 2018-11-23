İsviçre’de ‘boynuz’ referandumu: Başları öne eğilmesin!

Avrupa'da refah düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden İsviçre, sıra dışı bir referanduma gitmeye hazırlanıyor. Ülkede bu pazar günü, ineklerin boynuzlu mu ya da boynuzsuz mu olmasına karar vermek için referandum yapılacak.

İnek ve keçilerin boynuzlarının kesilmesine karşı olan 66 yaşındaki İsviçreli çiftçi Armin Capaul, 9 yıllık mücadelesinin ardından 100 bin imza topladı ve konuyu referanduma taşımayı başardı. İsviçre, bu pazar günü ineklerin boynuzunun doğal olarak uzamasından yana olan çiftçilere devlet desteği verilmesini oylayacak. İsviçre’deki ineklerin yaklaşık yüzde 75’inin boynuzları alınıyor veya inekler genetik olarak boynuzsuz doğuyor. HAYVANLARIN ONURUNA ZARAR VERİYOR İnek ve keçilerin boynuzlarının kesilmesine karşı olan Capaul, bu uygulamanın hayvanların onuruna zarar verdiğini söyleyerek, 9 yıldır kamuoyu yaratmaya çalışıyordu. İsviçreli çiftçi, “Onlara oldukları gibi saygı duymalıyız. Boynuzlarıyla bırakmalıyız. Onlara baktığınızda başları hep gurur duyar gibi yukarıda. Ama boynuzlarını kestiğinizde üzgün görünüyorlar” diyor. İneklerin boynuzları sayesinde iletişim kurduğunu ve vücut ısılarını koruduklarını dile getiren Capaul, hükümetin boynuzlu inek sahiplerine yıllık yaklaşık 200 dolar sübvansiyon vermesini ve bu sayede boynuzların kesilmesini önlemek istiyor.