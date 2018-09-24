İsviçre’de burkaya bir yasak daha geldi

İsviçre'nin St. Gallen kantonu sakinleri, yüzü kapatan çarşaf ve diğer giysilerin yasaklanmasını öngören kanunu düzenlenen halk oylamasıyla onayladı. Referandum sonucunda üçte iki çoğunlukla geçen tasarıya göre kantonda yaşayanlar burka ve peçe gibi yüzü kapatan elbiseler giyemeyecek.

Bu kişilerin “kamu güvenliğini, dinî veya sosyal barışı tehdit ettiği” gerekçesiyle alınan karar sonucunda ülkenin kuzey doğusunda bulunan bölge, İsviçre’de çarşaf yasağının yürürlüğe girdiği ikinci kanton oldu. Daha önce 2013 yılında, İsviçre'nin İtalyanca konuşulan Ticino kantonu, yüzün örtülmesini yasaklayan bir yasayı kabul etmişti.

İsviçre’deki en büyük İslami dernek olan ‘Merkezi İslam Konseyi’, kadınların yüzlerini kapatmaya devam etmesi çağrısında bulundu. Yasanın uygulanıp uygulanmadığını yakından takip edeceklerini söyleyen dernek, gerektiğinde hukuki prosedür başlatabileceklerini ifade etti. İsviçre hükümeti, daha önce başlatılan bir kampanya kapsamında ülke genelinde burka yasağı çıkarmayı reddetmişti. Ancak yarı bağımsız bölgeler olan kantonlar kendilerine özgü yasalara sahip olabiliyor. Bu kapsamda St. Gallen’de referanduma sunulan tasarı, bölge halkının yüzde 36’sının katılımıyla kabul edilmiş oldu.

Egerkingen adlı bir komite, 2016’da burka gibi yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin ülke genelinde yasaklanması kampanya başlatmış ve 100 binden fazla imza toplamıştı. İsviçre kanunlarına göre bir yasa teklifi üzerine 100 bin imza toplandığında, ülke genelinde referandum yapılması gerekiyor. Bu nedenle burka yasağı için de 2020 yılında yeni bir halk oylaması yapılması planlanıyor.