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İtalya korkunç kazada hayatını kaybedenlere ağlıyor… Peş peşe açıklamalar geliyor

İtalya'nın kuzeyindeki sahil kenti Cenova'da önceki gün yıkılan otoyolun ardından bugün ülkede ulusal yas ilan edildi. En az 39 kişinin hayatını kaybettiği felaketle ilgili köprünün işletmecisi bugün bir açıklama yapacağını duyururken İtalyan resmi makamları, "2017 yılında hazırlanan bir raporda köprünün tehlikeli olduğu açıklanmıştı. Hiçbir şey yapılmadı" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:10 18 Ağustos 2018
Haberler Dünya
İtalya korkunç kazada hayatını kaybedenlere ağlıyor… Peş peşe açıklamalar geliyor
İtalya'nın kuzeyindeki sahil kenti Cenova'da önceki gün yıkılan otoyolun ardından bugün ülkede ulusal yas ilan edildi. En az 39 kişinin hayatını kaybettiği felaketle ilgili köprünün işletmecisi bugün bir açıklama yapacağını duyururken İtalyan resmi makamları, "2017 yılında hazırlanan bir raporda köprünün tehlikeli olduğu açıklanmıştı. Hiçbir şey yapılmadı" ifadesini kullandı.

İtalya, Cenova’da yaşanan korkunç kazanın yaralarını sarmaya devam ediyor… Geçen Salı günü çöken köprünün enkazında arama çalışmaları aralıksız devam ederken savcılık soruşturması da sürüyor. 39 kişinin hayatını kaybettiği olayda halen 10-20 kişininse kayıp olduğu açıklanırken ülkede bugün ulusal yas ilan edildi. Düzenlenen resmi törenle kazada hayatını kaybedenler anılırken, hem köprünün işletmecisi şirket hem de hükümetten peş peşe açıklamalar geldi.

Korkunç kazada hayatını kaybedenler için resmi tören düzenlendi.

Korkunç kazada hayatını kaybedenler için resmi tören düzenlendi.

14 Ağustos’ta Cenova’da nehir ve yerleşim biriminin üzerinde olan 100 metre yüksekliğindeki otoyolu işleten Autostrade Per L’Italia bugün bir basın toplantısı yaparak yaşananları aktaracağını duyurdu. A10 otoyolunu işleten Autostrade Per L’Italia, korkunç kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, evi yıkılanlara ve yaralananlara yapılacak yardımı açıklayacağını duyurdu.

Şirket köprü üzerindeki bütün iyileştirilmelerin yapıldığını açıklarken, hazırlanan bir rapor tehlikenin aslında çok da yakında olduğunu ortaya çıkardı.

Resmi törende cenaze araçları EPA muhabirinin kamerasına yansıdı.

Resmi törende cenaze araçları EPA muhabirinin kamerasına yansıdı.

Milano’daki Politeknik Üniversitesi tarafından 2017 yılında hazırlanan raporda köprünün yıkılmaya yakın olduğu ifade edilirken, bu rapora rağmen şirketin konuyla ilgili hiçbir adım atmadığı belirtildi.

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Bugün ise arama kurtarma çalışmaları sırasında bir araç daha bulundu. Yetkililer içerisinde bir ailenin olduğu bir otomobil buldu.

Köprünün çökmesi sonucunda iki Arnavut vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Törende tabutlarına Arnavutluk bayrağı bırakıldı.

Köprünün çökmesi sonucunda iki Arnavut vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Törende tabutlarına Arnavutluk bayrağı bırakıldı.

Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, yetkililer bir mucize olma ihtimalinin yüksek olmadığını aktardı. Henüz araç içerisindekilerin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmazken, ölü sayısının hala 38 olduğu belirtildi.

Son güncelleme: android-time 11:3018.08.2018
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