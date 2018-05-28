İtalya yeniden sandık başına gidiyor

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından yaşanan siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ekonomist Carlo Cottarelli'ye hükümeti kurma görevi vermesiyle sonuçlandı. Cottarelli, hükümeti kurduktan sonra yeniden seçime gideceklerini açıkladı.

İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın hükümeti kurma görevi verdiği Carlo Cottarelli, hızlı bir şekilde hükümeti kurup ülkeyi sonbaharda veya gelecek yılın başında yeniden seçime götüreceklerini söyledi.

Cottrarelli açıklamasında, “Kendimi bir program ile parlamentoya tanıtacağım ve bu programda 2019 yılı bütçesinin onaylanması da olacak. Ardından parlamento sonbaharda ya da 2019’un başında yapılacak seçimler için feshedilecek” dedi.

64 yaşındaki Carlo Cottarelli, IMF’nin Türkiye Masası şefliği de dahil olmak üzere ekonomi dünyasında üst düzey görevlerde bulunmuş bir isim. Siena Üniversitesi’nde ekonomi ve bankacılık eğitimi alan Cottarelli ardından da London School of Economics’te yüksek lisans yaptı. İtalya Merkez Bankası, İtalyan enerji devi ENI, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kurumlarda çalıştı.

2017’den bu yana ise Milano Katolik Üniversitesi’nde İtalyan Kamu Hesapları Gözleme Kurumu’nun direktörlüğünü yapıyordu.