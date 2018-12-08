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Ortalık savaş alanına döndü! İtalya’da gece kulübünde dehşet: 6 ölü

İtalya'da bir gece kulübünde çıkan izdiham adeta faciaya neden oldu. Eğlenmeye gelenlerin birbirini ezdiği olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı. Kendilerini kulüpten dışarı atmak isteyenler birbirlerini ezdi.

Sozcu.com.tr
android-time 09:02
Haberler Dünya
Ortalık savaş alanına döndü! İtalya’da gece kulübünde dehşet: 6 ölü
İtalya'da bir gece kulübünde çıkan izdiham adeta faciaya neden oldu. Eğlenmeye gelenlerin birbirini ezdiği olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı. Kendilerini kulüpten dışarı atmak isteyenler birbirlerini ezdi.

İtalya’nın sahil kenti Ancona’da bir gece kulübünde dün gece saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ülkenin en ünlü rap şarkıcılarından Sfera Ebbasta’nın konseri için yüzlerce kişi Lanterna Azzura adlı mekana akın ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Sağlık ekipleri yaralananlara dışarıda müdahale etti.

Sağlık ekipleri yaralananlara dışarıda müdahale etti.

Yerel medyanın iddiasına göre konser sırasında biri ya da birileri gece kulübünün içinde biber gazı sıktıktan sonra arbede çıkardı.

Eğlenmeye gelenler ise bir saldırı yaşandığı korkusuyla izdihama neden oldu. Kendilerini kulüpten dışarı atmak isteyenler birbirlerini ezdi.

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Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralandı. İtalyan polisi şimdi biber gazı iddiasını ve söz konusu şüphelileri araştırıyor.

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Son güncelleme: android-time 12:0321.12.2018
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