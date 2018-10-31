İtalya’da gizem çözülüyor: Vatikan’ın Roma Büyükelçiliği’nde ceset bulundu

İtalya'nın başkenti Roma'da Vatikan'ın Roma büyükelçiliğinde insan kemikleri bulundu. Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Restorasyon çalışmaları sırasında insan kemiği parçaları bulunmuştur" dendi. Bu açıklama akıllara Vatikan Büyükelçiliği'nde çalışan bir kişinin 15 yaşındaki kızı Emanuela Orlandi'yi akıllara getirdi. Sırra kadem basan Orlandi'nin o dönem Papa'ya suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için kaçırıldığı iddia edilmişti.

İtalya yıllar önce çözülemeyerek rafa kalkan bir soruşturmayı çözecek bir gelişmeyi konuşuyor… Vatikan’ın Roma’daki Büyükelçilik binasının restorasyon çalışması sırasında bir ceet bulunduğu açıklandı. Kemiklerin kime ait olduğuna ve bu kişinin ne zaman öldüğüne dair incelemelerin başlatıldığını belirten Vatikan, İtalyan yetkililere de haber verildiğini aktardı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, kemiklerin Vatikan büyükelçiliği çalışanı bir kişinin 1983’te kaybolan kızına ait olabileceğini yazıyor.

AĞCA, ‘KAÇIRILDI’ DEMİŞTİ

15 yaşındaki Emanuela Orlandi’nin kaybolması o dönem İtalya’da ülke gündemine oturmuş, Orlandi’nin organize suç şebekeleri tarafından kaçırılmış olabileceği olasılığının yanı sıra 1981’de Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca’nın serbest bırakılması için rehin alınmış olabileceği de basında yer alan olası senaryolar arasına girmişti. Mehmet Ali Ağca da 1985 yılında RAI televizyon kanalına hapishanede verdiği bir röportajda Emanuela Orlandi’nin hâlâ hayatta olduğunu, ‘Bozkurt hareketinin Bulgaristan’daki kolu’ tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.

Ağca bu iddialarını herhangi bir kanıta dayandıramamış, İtalyan Emniyeti de dosyayı 1997’de kapatmıştı. Emanuela Orlandi’nin kardeşi Pietro Orlandi, 1983’ten bu yana kız kardeşine ne olduğunun araştırılması ve olayın aydınlatılması için kampanya yürütüyor. Pietro Orlandi, Vatikan’ı da olayın araştırılmasına yardım etmemekle suçluyor.