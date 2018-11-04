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İtalya’da korkunç olay: Yıldırım düştü, ağaçlar parçalandı, turistler öldü

İtalya'da son bir haftadır devam eden fırtına ve su baskınları can almaya devam ediyor... Dün gece İtalya'nın Trentino ve Veneto bölgelerinde devam eden fırtına sırasında yıldırım ormanlık alana düştü. Bölgedeki çok sayıda ağaç kökünden koparken, ormanlık alanda gezen iki turist yıldırımdan dolayı yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
android-time 07:57 4 Kasım 2018
Haberler Dünya
İtalya’da korkunç olay: Yıldırım düştü, ağaçlar parçalandı, turistler öldü
İtalya'da son bir haftadır devam eden fırtına ve su baskınları can almaya devam ediyor... Dün gece İtalya'nın Trentino ve Veneto bölgelerinde devam eden fırtına sırasında yıldırım ormanlık alana düştü. Bölgedeki çok sayıda ağaç kökünden koparken, ormanlık alanda gezen iki turist yıldırımdan dolayı yaşamını yitirdi.

İtalya’da bir haftayı aşkın bir süredir devam eden olumsuz hava şartları özellikle turistik kent Venedik ve çevresinde adeta korku saldı… Venedik’in de içinde olduğu kuzeydeki Trentino ve Veneto bölgeleri, fırtına, taşkın ve olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen nokta oldu.

İtalya'nın özellikle sahil bölgeleri fırtına ve olumsuz hava şartlarından etkilendi.

İtalya’nın özellikle sahil bölgeleri fırtına ve olumsuz hava şartlarından etkilendi.

Venedik’te su seviyesi yükselip turizmi olumsuz etkilerken dün korkunç bir olay meydana geldi. Bir haftada 18 kişinin olumsuz hava şartlarından hayatını kaybettiği İtalya’danın Sardinya Adası’nda fırtına ve yıldırım bir ormanlık alanı adeta yerle bir etti. Çok sayıda ağaç kökünden koparken iki Alman turist yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki kadın ile 62 yaşındaki Alman turistlere yıldırım çarptı. Yıldırımın şokuyla olay yerinde hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi otopsiye gönderildi. İtalya’da olumsuz hava şartlarının sebep olduğu ölüm sayısı 20’ye çıktı.

Yetkililer, bir hafta içinde en az 14 milyon ağacın zarar gördüğünü duyurdu. İtalyan Tarım Şirketleri Derneği sözcüsü, “Ormanlarımızın normale dönmesi için en az 100 yıl geçmesi gerek” dedi. İtalya’yı etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının ülkeye zararının en az 1 milyar euro olduğu duyuruldu.

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Son güncelleme: android-time 08:0404.11.2018
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