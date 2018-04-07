İtalya’yı karıştıran pankart!

İtalya'da ProVita (Yaşamdan Yana) adlı kürtaj karşıtı bir derneğin başkent Roma'da Vatikan yakınlarındaki bir binaya astığı 7 metreye 11 metre boyutundaki dev afiş büyük tepki çekti.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, kürtajı yasal hale getiren yasanın Mayıs 1978’de yürürlüğe girmesinin 40. yıldönümü vesilesiyle asılan afişte bir embriyo resmi görülüyor.

Afişin üzerinde de “11 haftalıkken böyleydin… Tüm organların mevcuttu. Kalbin 3. haftadan beri atıyordu. Parmağını bile emiyordun. Ve şu an buradasın çünkü annen seni kürtajla aldırmadı” yazıyor.

Kadın örgütleri ve sosyal medyadan afişe çok sayıda tepki mesajı geldi. Non Una Di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli kadın örgütü, afiş kampanyasını “kürtaj karşıtlarının kadınlara karşı bir provokasyonu” olarak niteledi ve “Seçim yapmakta özgürüz ve tepki göstermeye hazırız” dedi.

Kadın ve LGBTI hakları alanında aktif olan, İtalya’da eşcinsel çiftlere medeni birliktelik adı altında evlilik benzeri yasal haklar veren yasanın da mimarı olan Senatör Monica Cirinna, “Roma sokaklarında, devletin bir yasasına ve kadınların seçme hakkına karşı afiş asılmasına izin verilmesi utanç verici” diye yazdı.

Kadın Sağlığı Derneği Vita di Donna (Kadın Yaşamı) da, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi’ye afişi kaldırtması çağrısı yaptı ve bu taleple internette bir imza kampanyası başlattı.

Kadın örgütleri yarın, afişin asılı olduğu Via Gregorio VII Caddesi’nde protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyor.

Ağırı sağcı liderin fotoğrafını koydular

Sosyal medyada ise hem afiş karşıtı hem de destekçisi mesajlar paylaşıldı.

Bir Twitter kullanıcısı ise afişi fotomontajla değiştirerek, “11 haftalıkken böyleydin… Ve şu an buradasın çünkü annen seni kürtajla aldırmadı” yazısının zeminine embriyo resminin yerine aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin fotoğrafını koydu.

Öte yandan sağcı Il Giornale gazetesi ile İtalyan Katolik Kilisesi’nin gazetesi Avvenire ise afişe tepki göstererek kaldırılmasını isteyenleri eleştirdi. Avvenire, baş sayfasından verdiği habere “Yaşamla ilgili (neredeyse) bütün gerçekleri söylemek skandal yaratıyor” başlığını attı.