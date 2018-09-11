Japon Prensesi’nden Türk bayraklı oje jesti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye'de temaslarına devam ediyor. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya gelen Prenses Mikasa'nın tırnaklarına Türk ve Japon bayraklarını çizmesi dikkat çekti.

Japonya İmparatorluk ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa, Türkiye’de temaslarda bulundu. Dün Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda gerçekleşen toplantı basına kapalı gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Japonya Prensesi Akiko’nun, ojeyle el tırnaklarına yaptırdığı Türk ve Japon bayrakları dikkati çekti. Görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ankara’daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Prenses Akiko, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunmuş ve daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzalamıştı. Japonya Prensesi Akiko, daha sonra Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazı alanı, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve Kalehöhük Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret etmişti. Çavuşoğlu ziyaretinin ardından Mikasa, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü. Yıldırım, Japonya Prensesi Akiko Mikasa’yı kabul etti. Yıldırım’ın, kabulü resmi konutta ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Japon Prenses’in Türkiye ziyareti, 14 Eylül’e kadar sürecek.