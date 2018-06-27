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Japon uzay aracından büyük başarı

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2, yaklaşık 3,5 yıllık yolculuğunun ardından Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu isimli asteroidin yakınındaki hedefine ulaştı.

android-time 19:09 27 Haziran 2018
Haberler Dünya
Japon uzay aracından büyük başarı
Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2, yaklaşık 3,5 yıllık yolculuğunun ardından Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu isimli asteroidin yakınındaki hedefine ulaştı.

Kyodo’nun haberine göre, Japon Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından yapılan açıklamada, Aralık 2014’te yolculuğuna başlayan uzay aracı Hayabusa 2’nin, 3,2 milyar kilometre yol kat ederek Ryugu’nun 20 kilometre yakınındaki hedefine ulaştığı bildirildi.

Hayabusa 2’nin asteroide temas ettikten sonra ekipmanlar aracılığıyla dev taştan numune toplayacağı belirtildi.

Açıklamada, uzay aracının çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020’nin sonlarında Dünya’ya dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Hayabusa 2’nin topladığı numunelerden Güneş Sistemi’nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması bekleniyor. AA

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