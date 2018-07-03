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Japonların tüm maçlarını bilen ahtapotu kehanetleri de kurtaramadı!

Japonya milli takımının Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı maçları doğru tahmin eden 'kahin ahtapot' Rabio yemek oldu.

android-time 15:49 3 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Japonların tüm maçlarını bilen ahtapotu kehanetleri de kurtaramadı!
Japonya milli takımının Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda oynadığı maçları doğru tahmin eden 'kahin ahtapot' Rabio yemek oldu.

Ahtapotun 28 Haziran’da oynanan Japonya – Polonya maçından önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Japonya maçı 1-0 kaybetmişti. Rabio Japonya’nın Kolombiya’yı yeneceğini, Senegal’le berabere kalacağını ve Polonya’ya yenileceğini tahmin etmişti.

Ancak ahtapotu yakalayan Kimio Abe, onu yiyecek olarak kullanmanın daha “kârlı” olduğuna karar verdi. Rabio bir Japon yemeği olan sashimi yapımında kullanıldı.

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Ahtapot tahminlerini havuzun her birine yem konmuş farklı bölümlere ilerleyerek yapıyordu. Havuzda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yazan üç ayrı bölüm bulunuyordu.

Rabio uluslararası turnuvalarda öngörülerine başvurulan ilk ahtapot değildi. 2010’daki Dünya Kupası’nda Almanya’da bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul 6 maçın sonucunu doğru tahmin etmişti.

Paul yemek olmak yerine 2012’de yaşadığı akvaryumda öldü.

Son güncelleme: android-time 15:5203.07.2018
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