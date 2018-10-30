Japonlar şaşkın… Aşkı için her şeyden feragat etti

Japonya'da Prenses Ayako, soylu ünvanı bulunmayan Kei Moriya ile geleneksel bir Şinto düğünü ile evlendi ve böylece Prenses unvanını da resmi olarak yitirmiş oldu.

Geçen yıl Japonya kraliyet ailesini şaşkına çeviren bir olay yaşanmıştı… İmparator Akihito’nun torunu olan 28 yaşındaki Prenses Ayako, gemicilik şirketi Nippon Yusen’de çalışan Kei Moriya ile evleneceğini açıklamış ve bütün unvanlarından feragat etme kararı almıştı.

İkili arasındaki aşk dün resmiyet kazandı ve 28 yaşındaki Prenses Ayako, 32 yaşındaki gemicilik şirketi Nippon Yusen çalışanı Kei ile evlendi. Saraydaki yaşamı yerine aşkı tercih eden Ayako geleneksel bir kimono giydi ve saçı da Japon aristokrasisine özgü bir modelde yapıldı. Damat Moriya da siyah bir smokinle törende yerini aldı.

Törenden sonra kısa bir basın toplantısı düzenleyen eski Prenses Ayako, “Evlendiğim için ve bugün burada, Meiji Tapınağı’nda bu kadar çok kişinin bizimle olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

Japonya’da kadınların imparatorluk tahtına çıkması yasak ve yaklaşık 3 nesildir imparatorluk hanedanından kadınların istedikleri kişiyle evlenmesine izin veriliyor. Fakat aristokrat sınıfından birisiyle evlenmeyen hanedan üyeleri doğrudan unvanlarından feragat etmek zorunda kalıyor.

BENZERİ İNGİLTERE’DE DE YAŞANDI

Kraliyet ailesinde çok sık olmasa da daha önce rastlanan bir olay aslında kraliyet üyelerinin unvanlarından feragat etmeleri… Yaklaşık 1 yıl boyunca İngiltere’de kraliyet tahtına oturan 8. Edward, ABD’li Wallis Warferd Simpson ile evlenerek görevini bırakmıştı. 1 yıl boyunca ülke içerisinde yönetimi üstlenen Kral 8. Edward böylelikle aşkı için tahtı bırakmış ve böylelikle kendi isteğiyle tahtı bırakan ilk İngiliz hükümdar olmuştu.