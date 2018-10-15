Japonlar stresle başa çıkabilmek için ağlama dersi alıyor

Japonya’da okul ve işyerlerinde, öğrenciler ve çalışanlara psikolojilerinin korunması ve stresten kurtulmaları için ağlama dersleri verildiği ortaya çıktı.

The Japan Times gazetesinin aktardığına göre, Japonya’da okul ve işyerlerinde stresten kurtulmak ve psikolojinin korunması için öğrenci ve çalışanlar ağlamaya teşvik ediliyor.

Uzmanlar, mutluluk veya üzüntüden kaynaklı gözyaşlarının, otonom sinir sistemini rahatlattığını düşünüyor.

AĞLAMAK İÇİN DERS ALIYORLAR

Eski bir lise öğretmeni olan 43 yaşındaki Hidefumi Yoshida, ‘gözyaşı öğretmeni’ olarak 5.5 yıldır ülke çapındaki okul ve işyerlerinde insanlara ağlamanın faydalarını keşfetmeleri için dersler veriyor.

STRESLE BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN AĞLAMAK ÇOK DAHA ETKİLİ ÇÖZÜM

Eski öğrencilerinin kendisine açılıp ağladıktan sonra danışmanlık için daha seyrek geldiğini belirten Yoshida, ağlamanın stresle başa çıkmak konusunda gülmek ve uyumaktan daha etkin olduğu görüşünde.

HAFTADA BİR AĞLAMAK ÖNERİLİYOR

Sputnik’te yer alan habere göre, Haftada bir kez ağlamanın stressiz bir yaşam sürmeyi sağlayacağını savunan Yoshida, insanların ağlamanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini keşfetmeleri için 2014’ten beri çeşitli faaliyetler düzenliyor. Japonya’da 50’den fazla çalışanı olan işyerleri için stres kontrol programı zorunlu.

YÜKSEK TALEP VAR

Dolayısıyla ‘gözyaşı öğretmeni’ de 2015’ten beri okul ve şirketlerden ağlama dersi vermesi için yoğun talep alıyor.