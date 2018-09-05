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Japonlar yıllar sonra kabul etti

Japonya, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı Fukuşima nükleer felaketinin ardından ilk defa Fukuşima Nükleer Santralinde radyasyona maruz kalan bir işçinin öldüğünü duyurdu.

android-time 23:45 5 Eylül 2018
Haberler Dünya
Japonlar yıllar sonra kabul etti
Japonya, 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin yol açtığı Fukuşima nükleer felaketinin ardından ilk defa Fukuşima Nükleer Santralinde radyasyona maruz kalan bir işçinin öldüğünü duyurdu.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fukuşima 1 tesisindeki radyasyonu ölçmekle sorumlu işçinin, nükleer felaketin ardından tesiste en az 2 kez çalıştığı ve her seferinde maske ile koruyucu kıyafet giydiği belirtildi.

1980’den bu yana nükleer enerji santrallerinde çalışan işçinin, 2016’da teşhis edilen akciğer kanserinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Radyolog ve diğer uzmanlardan oluşan bir heyetin görüşlerini alan Bakanlık, 50’li yaşlardaki işçinin ailesine tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

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BM UYARIDA BULUNMUŞTU

BBC’nin haberine göre, BM geçen ay, Fukuşima nükleer felaketinin ardında bıraktığı zararlı maddeleri temizlemek için istihdam edilen işçilerin büyük risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM, santrali temizlemekle görevlendirilen ve aralarında göçmenlerle evsizlerin de olduğu söylenen on binlerce işçinin radyasyona maruz kalma riskleri hakkında kandırılmış olabileceğine işaret etmişti.

Özel raportörler olarak bilinen BM uzmanları, ekonomik sıkıntı, yetersiz eğitim ve koruma nedeniyle işçilerin tehlikeli çalışma koşullarını kabul etmeye zorlanmış olabileceğinden de endişe duyduklarını bildirmişti.

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 NE OLMUŞTU?

Japonya’da 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

Kyoto Bölge Mahkemesi, mart ayında, Japon hükümeti ve santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketini (TEPCO) kaza ve ardından meydana gelen nükleer sızıntı nedeniyle bölgeyi tahliye ettiği için evlerini ve işlerini kaybeden bir grup mağdura toplam 110 milyon yen (4 milyon 30 bin lira) tazminat ödemeye mahkum etmişti. AA

Son güncelleme: android-time 23:4805.09.2018
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