Japonya ayakta: Başbakan devlet arazisini yakınına sattı istifa etmeli

Japonya'da 2012'den beri görevde olan Shinzo Abe, kariyerinin en büyük krizini yaşıyor. Abe'nin eşi Akie'yle bağlantısı olan okul grubuna devlet arazisini indirimle satması üzerine Japonya'da büyük bir tartışma başladı. Almanya, Kanada ve İskandinav ülkeleriyle birlikte yolsuzluğun nadir görüldüğü Japonya'daki iddialar doğruysa, dürüstlüğün simgesi Japonya da yolsuzluk kıskacına girmiş oluyor.

Skandal ve yolsuzlukların nadir görüldüğü Almanya, Kanada, İskandinav ülkeleriyle birlikte akıllara gelen Japonya’da büyük bir tartışma yaşanıyor. Japonya’da Başbakan Shinzo Abe ve eşinin yolsuzluk yaptığı iddiaları yerel basın başta olmak üzere Dünya kamuoyunun gündeminde…

Japonya’da 2006-2007 yılları arasında başbakanlık görevini üstlendikten sonra 2012’de tekrar başbakanlık koltuğuna oturan Shinzo Abe kariyerinin en zor günlerinden birini yaşıyor. Abe’nin eşi Akie’ye yakın olan Moritomo Gakuen’e ait bir okul grubuna devlet arazisini indirimli sattığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından ülkede büyük bir tartışma başladı.

Abe’nin resmi gücünü kullanarak kamu arazisi olan bölgeyi şirkete ucuza sattığı iddiasının ortaya çıkmasının ardından Japonya’da Abe hükümetinin düşmesi gerektiğini savunanlar başta Reuters olmak üzere uluslararası kamuoyunda haber oldu. Guardian’da yer alan haberde Japon Ekonomi Bakanlığı, 14 belgeye müdahale ettiklerini açıklarken, kamu arazisini Shinzo Abe’nin eşi Akie’yle bağlantısı olan şirkete %85 indirimle sattığını itiraf etti.

Belgelerde yapılan düzenlemelerde Abe ve eşinin isimlerinin kamuoyuna yansımadan önce silindiği açıklanırken, Abe iddiaları yalanlamıştı. Bugün bir açıklama yapan Abe, “Seçmenin hükümete güveninin azalmasının sebebi benim fakat ben ya da eşim, arazi satışına doğrudan dahil olmadık” ifadesini kullandı.

Pazartesi günü Japonya’nın çok satan gazetelerinden Asahi’nin yaptığı ankette ise çok sert bir sonuç çıktı. Liberal yayın yapan Asahi’nin anketine katılanların %48’i Abe ve hükümetinin görevi bırakmasını söylerken, ankete katılanların %39’u Abe’nin göreve devam etmesi gerektiğini aktardı.

Geçtiğimiz ay yapılan anketlerde %32 destek alan Abe’ye desteğin %11.7’ye düştüğü açıklanırken, Abe’yi desteklemeyenlerin oranı ise %13.2’den %54.9’a çıktı.