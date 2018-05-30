Japonya’da gözaltındaki Türk’e polis dayağı

Japon basını, 34 yaşındaki Türk vatandaşını konuşuyor... 2015'te Türkiye'den Japonya'ya iltica etmeye çalışan ve o zamandan beri Osaka'da olan adamın 2017 yılında gözaltındayken 7 polis tarafından dayak yediği görüntüleri ortaya çıktı. Türk vatandaşı yaklaşık 41 bin dolarlık dava açtı.

Japonya, 2015 yılında Türkiye’den iltica etmek isteyen adamı konuşuyor. 34 yaşındaki adamın iltica işlemleri devam ederken Osaka’da gözaltında olduğunu yazan Japon basını, Türk’ün avukatının açıklamalarına yer verdi.

Türk’ün avukatı, müvekkilinin Temmuz 2017’de gözaltındayken polis saldırısına uğradığını açıkladı. Japonya’nın çok okunan gazetelerinden Asahi Shimbun, avukatın sözlerini şu şekilde aktardı: “2015 yılında müvekkilimin ülkeye girişi reddedildi ve o da iltica etmek istedi. İşlem süreci devam ederken, 2017 yılında bir gözlem merkezinde görevlinin ters bir açıklama yapmasına kızan müvekkilim bir duvara kitap fırlattı”.

Gazete, görevlinin ismi açıklanmayan Türk’ün ilaçlarını alıp almadığını sorduğunu yazarken, kitap atmasının ardından en az 7 polisin adamı bir odaya götürerek dövdüğünü yazdı. Kamera kayıtlarını basınla paylaşan avukat, gözaltındaki adamın kolunun kırıldığını ve vücudunda darp izlerinin mevcut olduğunu aktardı. Polislerin saldırısının ardından kelepçelenerek tutulduğunu söylerken, “Genelde kaçmaya çalışan ya da agresif tutumda olan kişileri gözaltında tutuyorlar. Bu aşırı bir karardı” dedi.

41 bin dolarlık tazminat davası

Gazete, Türk’ün 29 Mayıs’ta Japon hükümetine dava açtığını aktarırken, yaklaşık 4.5 milyon Yen (41.455 dolarlık) tazminat istediğini duyurdu. Olayla ilgili Osaka Bölgesel İltica Bürosu konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Yetkililer, “Henüz resmi olarak davayı görmediğimiz için yorum yapmak istemiyoruz” dedi.

Avukatlardan biri gazeteye konuştu. Yoshihiro Sorano, “Gözaltındakilerin haklarını koruyan ve buna ihtiyaç duyan bir sisteme ihtiyaç var” dedi.